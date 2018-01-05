Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зима после «апреля»: на Центральную Россию надвигается похолодание
Польская рука Вашингтона: как переделать Европу под себя
Более 35 тыс. подписей собрано в поддержку выдвижения Явлинского кандидатом в пр...
Ещё раз о методах урегулирования кризиса на Корейском полуострове
Главная / В России

Саакашвили ждут в грузинской тюрьме

05 января 2018, 16:39  •  129 • В России

На Украине уже шутят: в Грузии так приревновали Михаила Саакашвили, что не дают земляку даже малейшего шанса стать народным президентом Украины.

Действительно, в пятницу, 5 января, Тбилисский городской суд вышел на работу и признал бывшего президента Михаила Саакашвили виновным по делу о "злоупотреблении служебными полномочиями" на посту главы Грузии. Судья и приговорил его заочно к трем годам лишения свободы.

Но если серьезно, то уголовное дело в отношении Саакашвили тянется уже давно. По данным следствия, в 2009 году Саакашвили помиловал четырех полицейских, отбывавших тюремный срок за убийство сотрудника Объединенного банка Грузии Сандро Гиргвлиани. Как потом выяснилось, в убийстве подозревался еще и бывший министр внутренних дел Вано Мерабишвили. Дело получило настолько широкий общественный резонанс, что Саакашвили пришлось покинуть Грузию.

Сегодня ряд экспертов в Грузии считают, что Саакашвили замешан как минимум еще в девяти уголовных делах. Его собираются допросить даже по загадочному убийству премьер-министра Грузии Зураба Жвании, которое произошло в 2005 году.

Любопытно, что все эти "заслуги" перед грузинским народом не мешали Саакашвили взбираться на политический Олимп Украины. Это при том, что Грузия трижды официально обращалась к Украине по поводу экстрадиции Саакашвили!

За это время бывший президент Грузии успел побывать главой Одесской областной горадминистрации, советником Порошенко и даже его оппозиционером. Впрочем, на Украине от наемного политика спешат избавиться: Государственная миграционная служба Украины отказала ему в статусе беженца.

Остается Саакашвили, закусив галстук, возвращаться в Нидерланды, где его ждет супруга с двумя сыновьями. Может бывшая сотрудница Красного Креста найдет подход и сумеет обуздать амбиции политика, лишенного родины?

Хотя услуги Михико могут еще пригодиться Госдепу в какой-нибудь другой стране третьего мира: ко всем перечисленным в СМИ фактам безумства Михико, который к своим 50 годам покорил горы Тянь-Шаня и одну киевскую крышу, справедливо добавить его успехи в познании английского и французского.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

129
Источник
Похожие новости
04 января 2018, 14:39
Михаил Юрьев: Уже в феврале могут сменить 8 губернаторов. А затем - и отдельных персон в правительстве
05 января 2018, 01:54
«Пассажиропоток восстановится к осени»: Путин подписал указ о возобновлении авиасообщения между Москвой и Каиром
04 января 2018, 19:24
«Пытались тушить своими силами»: при пожаре на обувной фабрике под Новосибирском погибли 10 человек

04 января 2018, 21:09
В Киеве назвали поездки украинцев в Россию «билетом в один конец»
04 января 2018, 21:09
В Саратовской области простились с командиром разбившегося в Сирии Ми-24
04 января 2018, 09:39
Осторожно, двери закрываются: в России могут появиться чёрные списки дебоширов на железной дороге и в автобусах
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
01 января 2018, 02:09
Захар Прилепин: В списках на ликвидацию я на верхних строчках
04 января 2018, 09:54
Поставить на крыло. Как в 2017 г. усилилась украинская боевая авиация
30 декабря 2017, 03:09
Предновогодняя психическая атака на Россию
01 января 2018, 15:28
Как Порошенко Новый Год испортили
04 января 2018, 19:39
Русскую авиабазу в Сирии обстреляла "замирённая" группировка исламистов
31 декабря 2017, 13:28
Бортников разворошил осиное гнездо
30 декабря 2017, 19:24
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.