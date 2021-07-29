Саакашвили заявил о возвращении в Грузию, несмотря на угрозу тюремного срока

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о скором приезде в Тбилиси, несмотря на то что он находится в розыске в своей родной стране. Он собирается принять участие в возможном гражданском референдуме.

В своём видеовыступлении перед грузинским народом Саакашвили заявил, что приедет в страну осенью. Он отметил, что на это его подталкивает долг перед Родиной. Также бывший президент выступил с критикой действий правящей партии "Грузинская мечта" за решение её лидера Бидзины Иванишвили разорвать подписанное ранее соглашение с оппозицией.

Отметим, осенью в Грузии пройдут муниципальные выборы. Ранее власти и оппозиция страны по инициативе председателя Евросовета Шарля Мишеля подписали соглашение, согласно которому если правящая партия "Грузинская мечта" наберёт менее 43% голосов избирателей, на 2022 год в стране будут назначены досрочные парламентские выборы. Позже "Грузинская мечта" разорвала это соглашение. Её представители заявили, что досрочные выборы будут назначены, даже если партия наберёт менее 53% голосов на муниципальных выборах. Однако это решение будет принято по доброй воле.

Напомним, Михаил Саакашвили покинул Грузию в 2013 году. На данный момент он заочно осуждён на тюремный срок. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу же после пересечения им границы.