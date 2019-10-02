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Саакашвили заявил о своём «похищении по личному приказу Порошенко»

02 октября 2019, 17:24  •  65 • Украина
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подаст в Генпрокуратуру жалобу относительно его «похищения и незаконной высылки с Украины», осуществлённой по «личному приказу» Петра Порошенко.
 
РИА Новости
 

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я вношу в Генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки с Украины, осуществлённой по личному приказу Порошенко членами его охраны и частными охранниками Кононенко, переодетыми в пограничников», — заявил он.

Политик считает, что его жалобы будет достаточно для «многолетнего приговора».

Ранее Саакашвили объявил о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы.

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