Саакашвили заявил о своём «похищении по личному приказу Порошенко»

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что подаст в Генпрокуратуру жалобу относительно его «похищения и незаконной высылки с Украины», осуществлённой по «личному приказу» Петра Порошенко.

Об этом Саакашвили написал на своей странице в Facebook.

«Сегодня я вношу в Генеральную прокуратуру мою жалобу по поводу моего похищения и незаконной высылки с Украины, осуществлённой по личному приказу Порошенко членами его охраны и частными охранниками Кононенко, переодетыми в пограничников», — заявил он.

Политик считает, что его жалобы будет достаточно для «многолетнего приговора».

Ранее Саакашвили объявил о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы.