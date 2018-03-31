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Саакашвили заявил о намерении Порошенко привязать его к делу Савченко о госперевороте

31 марта 2018, 16:24  •  41 • Украина
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что президент Украины Пётр Порошенко собирается сделать его одним из участников дела депутата Верховной рады Надежды Савченко о государственном перевороте.
 
Михаил Саакашвили Reuters
 

Об этом он заявил в эфире NewsOne.

«Что касается Савченко. Сам Порошенко очень хочет, чтобы эти дела были связаны. Они сейчас готовят одно большое дело о государственном перевороте, где будет всё вместе: Савченко, Саакашвили», — сказал он.

Политик также пояснил, что украинская власть намерена использовать это дело для объяснения своих провалов.

Также Саакашвили отметил, что не считает Савченко адекватным человеком.

«Мы далеки от того, чтобы Надю Савченко считать адекватной. Попросту говоря, у этой женщины лажа в голове», — заявил он, добавив, что депутат «глупая, безответственная».

Ранее Саакашвили призвал президента Украины Петра Порошенко довести до конца дело о его «разоблачении» и пустить его в страну.

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