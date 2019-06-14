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Саакашвили заявил о готовности с оружием в руках защищать Украину

14 июня 2019, 11:54  •  109 • Украина
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что встал на учёт в Святошинском военкомате Киева. Об этом он написал в Facebook.
 
РИА Новости
 

«Здоровье отличное, годен к военной службе, поэтому готов с оружием в руках защищать Украину», — добавил он.

28 мая украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, которым вернул гражданство Украины Саакашвили.

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