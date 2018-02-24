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Саакашвили заявил о готовности приехать на Украину для следственных действий

24 февраля 2018, 22:39  •  84 • Украина

КИЕВ, 24 февраля. /ТАСС/. Лидер "Движения новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что готов приехать на Украину и дать следствию образцы своего голоса.

"Я готов приехать на Украину и пройти все следственные действия, чтобы до конца развенчать ваше "дело", - написал Саакашвили в субботу в Facebook.

Ранее Генпрокуратура Украины направила международно-правовой запрос правоохранительным органам Нидерландов, в котором просит взять у Саакашвили образцы голоса. В ГПУ уточнили, что Нидерланды могут это сделать с согласия Саакашвили.

Лидер "Движения новых сил" также отметил, что его сначала силой вывезли с Украины, а теперь просят Нидерланды о правовой помощи. "То есть сначала с применением силы вывезли, хотя я был готов пройти все судебные процедуры на Украине, а сейчас просят у Нидерландов провести следственные действия. Либо [генпрокурор Юрий] Луценко вместе с кумом президентом [Петром Порошенко] действительно умственно ограничены, либо держат не только украинцев, но и европейцев за идиотов, либо все сразу", - написал Саакашвили.

5 декабря 2017 года Саакашвили был задержан сотрудниками СБУ по обвинению в сотрудничестве с преступными группами и организации митингов, а также в получении якобы из России около 500 тыс. долларов на финансирование акций протеста с целью свержения власти на Украине. Однако сторонники политика, окружив автомобиль, куда усадили Саакашвили, добились его освобождения. 8 декабря лидер "Движения новых сил" был вновь задержан, но 11 декабря Печерский районный суд Киева отклонил ходатайство обвинения о домашнем аресте, Саакашвили освободили в зале суда. Сам политик не признает никаких обвинений и называет их политически мотивированными.

12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. Государственная пограничная служба Украины запретила Саакашвили въезд в страну до февраля 2021 года. В Нидерландах Саакашвили получил разрешение на временное проживание.

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