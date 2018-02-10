Саакашвили заявил, что власти Украины приняли решение депортировать его в Польшу

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ТБИЛИСИ, 10 февраля. /ТАСС/. Иммиграционная служба Украины приняла решение о депортации экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в Польшу. Об этом заявил в субботу сам Саакашвили в интервью телекомпании "Рустави-2".

Находящийся в Киеве политик сообщил грузинскому телеканалу, что "иммиграционная служба Украины подписала пакет документов", чтобы депортировать его в Польшу. Он заявил, что "независимо от того, что будет дальше, продолжит мирную борьбу за смену власти" на Украине.

В пятницу министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что власти страны не видят никаких юридических препятствий для процедуры экстрадиции лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили в Грузию. Он также пояснил, что ведомство ждет завершения экстрадиционной проверки, для принятия окончательного решения в рамках украинского законодательства и международных норм.

В понедельник киевский суд отклонил апелляцию Саакашвили на решение суда первой инстанции, который отказал ему в предоставлении статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, что создает риск для его депортации из страны. Однако защита политика утверждает, что пока продолжаются судебные разбирательства по искам политика, правовых оснований у власти для его экстрадиции нет.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. 26 июля 2017 года, когда политик находился в США, президент Петр Порошенко лишил его гражданства, за несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.

Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, однако миграционная служба отказала ему. Саакашвили обжаловал решение миграционной службы, однако Окружной административный суд Киева не удовлетворил его. Ведомство все же предоставила политику право находиться на территории страны на законных основаниях до 1 марта 2018 года, выдав соответствующую справку.