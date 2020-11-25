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Саакашвили заявил, что украинская экономика движется к большой катастрофе

25 ноября 2020, 12:40  •  40 • Украина
Киев, 25 ноября. В ближайшее время экономику Украины ожидает серьезнейшая катастрофа, после чего у страны возникнут проблемы с социальными выплатами, заявил Михаил Саакашвили.
О неизбежной катастрофе глава исполнительного комитета реформ Украины заявил в интервью телеканалу «Украина-24».
«На Украину надвигается очень сильный бюджетный кризис, у Украины будут проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года», — сказал Саакашвили.
Политик считает, что очередное соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) лишь на какое-то время отсрочит наступление пагубной ситуации. Денег, выделенных Киеву, хватит на несколько месяцев. Однако после будут проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат, считает Саакашвили.
По его мнению, такого на Украине не было с 1990-х годов. При этом политик раскритиковал действующее украинское правительство, которое, по его мнению, «практически не функционирует и существует в параллельном мире».
Ранее Саакашвили сделал не менее громкое заявление. По его словам, он желает вернуться на родину и не собирается претендовать на высокопоставленные должности. Он также отметил, что никогда не сможет свыкнуться с мыслью о том, что у него не будет возможности вернуться к себе на родину.
Автор: Алексей Громов

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