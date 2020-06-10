Саакашвили заявил, что Украина скоро может распасться

Киев, 10 июня. Государственная целостность Украины находится под угрозой из-за центробежных настроений, которые возникают во всех регионах. Такое мнение в своем интервью озвучил глава исполнительного комитета национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отметив, что страна стоит на гране распада.

«Когда мы говорим, что страна может распасться – да, если мы не будем быстро проводить изменения, реальные вещи не будем делать, страны может не быть. Давайте не будем себя обманывать – очень сильно усилились центробежные силы и на юге, и на востоке, и на крайнем западе, и на севере», — заявил он в интервью местному телеканалу «Украина24».

При этом Саакашвили отметил, что в стране в настоящее время «куда не посмотришь, везде плохо».

Напомним, ранее на Украине прошла онлайн-встреча с представителями бизнеса, которую организовал глава исполнительного совета реформ Михаил Саакашвили. Отвечая на вопросы одного из ее участников о конкретных делах и изменениях в стране, политик вышел из себя.

Пятый президент Украины Петр Порошенко пригласил в 2015 году Михаила Саакашвили на Украину, предоставив ему гражданство, и назначил губернатором Одесской области. Спустя два года Саакашвили лишили гражданства, и он покинул Украину. После этого Владимир Зеленский, став президентом Украины, восстановил гражданство экс-главы Одесской области, в мае 2020 года назначил его главой исполнительного комитета реформ.