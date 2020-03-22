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Саакашвили заявил, что Украина не готова к кризису, в отличие от РФ
22 марта 2020, 12:35 • 171 • Украина
Киев, 22 марта. Россия готова к возможному экономическому кризису и способна спокойно пережить низкие цены на нефть благодаря «финансовой подушке», в отличие от Украины. Такое мнение высказал экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
По мнению политика, приближается «очень сильный экономический кризис». Однако Россия имеет в запасе около 600 миллиардов долларов, что поможет компенсировать потери, в то время как Украина «попадет в зону полной турбулентности», заявил Саакашвили.
По его мнению, ситуация может осложниться из-за того, что в стране отсутствуют государственные институты. Также он отметил, что параллельно с этим в Одессе растут антиукраинские настроения.
Напомним, ранее экс-президент Грузии заявил, что на Украине грядет рецессия под 10%, сокращение экономики в ближайшие два-три месяца из-за распространения по миру коронавирусной инфекции.
Согласно последним данным, на Украине зарегистрировано 47 случаев заражения коронавирусом. При этом погибло уже 3 человека. На данный момент заболевание выявлено в Черновицкой, Житомирской, Киевской, Донецкой, Ивано-Франковской, Днепропетровской, Львовской, Тернопольской областях и в Киеве, пишет «Газета.ru».
Автор: Сергей Андреев
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