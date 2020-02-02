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Саакашвили заявил, что Украина может распасться на пять частей
02 февраля 2020, 19:24 • 41 • Украина
Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что Украине нужна корректировка политической системы, иначе страна может распасться. Об этом он заявил в эфире телеканала «112 Украина».
РИА Новости
«Будут не просто воры, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться», — сказал он.
Также он считает, что местные олигархи в разных частях Украины «обросли деньгами и частными армиями».
«Эти люди никуда не уходят просто так, они готовят инфраструктуру для того, чтобы Украина превратилась в ещё пять Украин», — цитирует его РИА Новости.
В июле 2019 года Саакашвили заявил, что его партия «Движение новых сил» отказывается от участия в выборах в Верховную раду Украины в пользу политической силы президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».
Глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков позже заявил, что это была личная позиция Саакашвили.
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