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Саакашвили заявил, что поможет народу Грузии «разобраться с олигархом»

30 сентября 2019, 19:54  •  86 • Украина
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на родину в преддверии предстоящих в этой стране осенью 2020 года парламентских выборов, чтобы «разобраться с олигархом» Бидзиной Иванишвили, председателем правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия».
 
РИА Новости
 

«В следующем году в Грузии по графику должны состоятся парламентские выборы. И не смотря на угрозы ареста и не только ареста со стороны пророссийского режима олигарха Иванишвили, но и со стороны (главы МИД России Сергея) Лаврова, потребовавшего два дня назад пресечь мою активность в Грузии, я обязательно вернусь туда до выборов и помогу народу разобраться с олигархом», — написал Саакашвили в Facebook.

Он отметил, что в настоящее время находится в Одессе, где занимается «местной проблематикой».

Ранее Саакашвили сообщил, что собирается вернуться в Грузию в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности».

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