Саакашвили запретили въезд на Украину на три года

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КИЕВ, 21 февраля. /ТАСС/. Государственная пограничная служба Украины запретила экс-губернатору Одесской области и бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили въезд на Украину до февраля 2021 года. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь Госпогранслужбы Олег Слободян.

"Могу подтвердить, это решение командира Мостинського отряда, на участке которого в сентябре Михаил Саакашвили незаконно пересек линию государственной границы. Собственно, это его полномочия, и он принимает такое решение по другим нарушителям государственной границы. Действительно, ему [Саакашвили] запрещен въезд на три года", - сказал Слободян агентству УНН.

В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области, а в декабре того же года было прекращено его грузинское гражданство. 26 июля 2017 года, когда политик находился в США, Порошенко лишил его гражданства. За несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.

Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть попросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что отныне нет каких-либо обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции скандального политика. Саакашвили обжаловал решение миграционной службы.

12 февраля экс-президент Грузии был задержан в Киеве, а затем выдворен в Польшу. Там он заявил, что не оставит попыток вернуться на Украину. В наcтоящее время он получил разрешение на временное проживание в Нидерландах.