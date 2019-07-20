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Саакашвили за день до выборов отказался от Рады и "сдал" сторонников "Слуге народа"
20 июля 2019, 06:09 • 13 • В мире
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил о снятии своей партии с выборов в Раду. Он призвал сторонников движения "Рух новых сил" голосовать за партию Владимира Зеленского "Слуга народа".
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о снятии партии с выборов в Верховную раду, которые пройдут в это воскресенье, 21 июля.
О своём решении он сообщил на странице в Facebook. Политик отметил, что его партия вряд ли сможет преодолеть 5-процентный барьер: многие избиратели даже не знают о том, что "Движение новых сил" участвовало в кампании.
Потому, отметил Саакашвили, его сторонникам следует отдать голоса за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".
Экс-президент Грузии заявил, что хочет, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте и не зависела от других политических сил. "Они должны взять ответственность за ситуацию на Украине", - заявил Саакашвили в своём обращении.
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