Саакашвили за день до выборов отказался от Рады и "сдал" сторонников "Слуге народа"

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил о снятии партии с выборов в Верховную раду, которые пройдут в это воскресенье, 21 июля.

О своём решении он сообщил на странице в Facebook. Политик отметил, что его партия вряд ли сможет преодолеть 5-процентный барьер: многие избиратели даже не знают о том, что "Движение новых сил" участвовало в кампании.

Потому, отметил Саакашвили, его сторонникам следует отдать голоса за партию действующего президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа".

Экс-президент Грузии заявил, что хочет, чтобы партия Зеленского взяла большинство в парламенте и не зависела от других политических сил. "Они должны взять ответственность за ситуацию на Украине", - заявил Саакашвили в своём обращении.