Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте: Названо новое место пребывания политика

Мать Михаила Саакашвили заявила, что экс-президента Грузии вывезли из тюрьмы на вертолёте в неизвестном направлении. СМИ выяснили, куда доставили опального политика.

Экс-президента Грузии Михаила Саакашвили вывезли из тюрьмы на вертолёте, который вылетел в неизвестном направлении, сообщила мать политика. Грузинские СМИ сообщают, что бывшего главу государства переправили по воздуху в Горийский военный госпиталь.

Ранее оппозиция Грузии поставила ультиматум правительству страны. От властей потребовали госпитализировать Саакашвили, так как из-за "голодовки" его состояние сильно ухудшилось. В противном случае оппозиционеры угрожали массовыми протестами.

В понедельник мать Саакашвили заявила, что её сына вывезли из тюрьмы в городе Рустави на вертолёте, который вылетел в неизвестном направлении. Женщина опасается худшего. По информации телекомпании "Пирвели", вертолёт доставил Саакашвили в военный госпиталь города Гори, который расположен в 120 км от Рустави.

Напомним, что Саакашвили был арестован в Грузии после того, как незаконно проник в страну, чтобы повлиять на выборы в стране. Его арестовали за незаконное пересечение границы. Также в Грузии политика давно разыскивали по обвинению в превышении служебных полномочий, когда он занимал пост главы государства.