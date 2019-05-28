Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменит...
Три храма в сутки для укоренения неравенства в стране
Алексей Бычков: Да не будет Азов «международными водами», как и Керченский проли...
Юра, уничтожитель бумаг
Главная / Политика

Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается на Украину вопреки Порошенко

28 мая 2019, 20:24  •  52 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили возвращается на Украину вопреки Петру Порошенко, который и лишил политика украинского паспорта. При этом всего несколько недель назад глава России Владимир Путин советовал Киеву вернуть грузинско-украинскому политику гражданство.
Во вторник экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вновь ворвался в медиапространство Украины.

Предыстория

Напомним, в 2018 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши. После этого он предпринимал безуспешные попытки опротестовать решение.
Однако на прошлой неделе адвокат политика Руслан Чернолуцкий доставил заявление в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Саакашвили не рассчитывал на получение высоких государственных постов, но умолял о восстановлении справедливости, которая была попрана.
"Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины", - пояснил экс-президент Грузии.
28 мая Владимир Зеленский дал положительный ответ, подписав новый указ.
"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - указано в документе.

Реакция Саакашвили

Что касается самого Михаила Саакашвили, то он пообещал в самое ближайшее время вернуться на Украину.
"Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся", - написал он в соцсетях.
При этом политик пообещал не мстить экс-президенту Украины Петру Порошенко, который и лишил его паспорта. Вместо этого Саакашвили призвал поддержать команду Зеленского.
"Справедливость - очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", - уточнил он.

Реакция России

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц верно подметил, что всего несколько недель назад президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили.
"Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", - заявил Путин в конце апреля.
Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Что новому президенту Украины и предлагал сделать Путин месяц назад.
Передаем Михаилу Николаевичу и Владимиру Александровичу музыкальный привет. pic.twitter.com/EHk9PWE4lM
— Александр Коц (@sashakots) 28 мая 2019 г.
Как рассказал журналистам депутат Государственной Думы Владимир Катенев, если Владимир Зеленский сможет направить в нужное русло энергию Михаила Саакашвили, то это может дать определённые результаты. Грузинско-украинский политик является яркой личностью, имеющей очень сложный характер.
"Зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский", - цитирует его слова RT.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 20:24
Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается на Украину вопреки Порошенко
28 мая 2019, 10:39
"Между сладкой ложью и горькой правдой": Президент Сербии заявил о потере власти над Косово
27 мая 2019, 22:54
Главы МИД России и Кубы выступили против попыток США переформатировать Латинскую Америку
28 мая 2019, 00:54
"Надеюсь, у Биби получится": Трамп фамильярно поддержал Нетаньяху
28 мая 2019, 17:09
"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменить статус Керченского пролива
27 мая 2019, 21:39
"Посадить на 15 суток": Простые журналисты и главреды медиахолдингов вынесли свой вердикт чиновнику из Хакасии
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 мая 2019, 04:09
"Вот и кастрюля на голове": В Сети обсудили экипировку Зеленского для поездки в Донбасс
25 мая 2019, 07:54
"Мы его начали сразу прессовать": Климкин рассказал байку, как пил водку с Лавровым
25 мая 2019, 20:54
"На кацапском не пристало говорить… мозгов больше, чем у вас": Украинский министр нахамил президенту Зеленскому
24 мая 2019, 18:54
"Обожает Путина, убившего десятки тысяч украинцев": Патриоты Незалежной затравили российскую певицу
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
21 мая 2019, 22:24
Путин напомнил Меркель и Макрону про закон о языке на Украине
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.