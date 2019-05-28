Саакашвили вернули паспорт по совету Путина: Экс-президент Грузии возвращается на Украину вопреки Порошенко

Во вторник экс-президент Грузии и бывший глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили вновь ворвался в медиапространство Украины.

Предыстория

Напомним, в 2018 году экс-президент Грузии Михаил Саакашвили был задержан украинским спецназом в Киеве и депортирован на территорию Польши. После этого он предпринимал безуспешные попытки опротестовать решение.

Однако на прошлой неделе адвокат политика Руслан Чернолуцкий доставил заявление в администрацию президента Украины Владимира Зеленского. Саакашвили не рассчитывал на получение высоких государственных постов, но умолял о восстановлении справедливости, которая была попрана.

"Хочу напомнить, что я не только считаю себя украинским гражданином, но и являюсь тем человеком, кто готов положить свою жизнь ради построения успешной и сильной Украины", - пояснил экс-президент Грузии.

28 мая Владимир Зеленский дал положительный ответ, подписав новый указ.

"Внести в указ президента Украины от 26 июля 2017 года №196 изменения, исключив положение об утрате Саакашвили Михаилом гражданства Украины", - указано в документе.

Реакция Саакашвили

Что касается самого Михаила Саакашвили, то он пообещал в самое ближайшее время вернуться на Украину.

"Завтра во второй половине дня я прилечу в Киев, где находятся мои многие соратники, где я учился, служил в армии, боролся", - написал он в соцсетях.

При этом политик пообещал не мстить экс-президенту Украины Петру Порошенко, который и лишил его паспорта. Вместо этого Саакашвили призвал поддержать команду Зеленского.

"Справедливость - очень важное дело. Необходимо ориентироваться на будущее, на успех Украины, на дальнейшие шаги, чтобы наконец начать реформы", - уточнил он.

Реакция России

Военкор "Комсомольской правды" Александр Коц верно подметил, что всего несколько недель назад президент России Владимир Путин посоветовал Владимиру Зеленскому вернуть украинский паспорт Михаилу Саакашвили.

"Было бы справедливым вернуть украинский паспорт человеку, который в прошлом был грузином, а сегодня считает себя украинцем. Имею в виду Саакашвили", - заявил Путин в конце апреля.

Зеленский вернул Саакашвили украинское гражданство. Что новому президенту Украины и предлагал сделать Путин месяц назад.

Передаем Михаилу Николаевичу и Владимиру Александровичу музыкальный привет. pic.twitter.com/EHk9PWE4lM — Александр Коц (@sashakots) 28 мая 2019 г.

Как рассказал журналистам депутат Государственной Думы Владимир Катенев, если Владимир Зеленский сможет направить в нужное русло энергию Михаила Саакашвили, то это может дать определённые результаты. Грузинско-украинский политик является яркой личностью, имеющей очень сложный характер.

"Зачастую его заносит в крайности, с ним может быть непросто. Пока остаётся вопросом, в какой ипостаси его использует Зеленский", - цитирует его слова RT.