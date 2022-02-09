Саакашвили в суде перевернул флаг Украины и рассказал тайну

Судебное заседание с участием Михаила Саакашвили превратилось в шоу. Впрочем, это было ожидаемо. Для начала Саакашвили перевернул флаг Украины и исполнил гимн Незалежной. А после ещё и тайну рассказал - по крайней мере, ему так кажется.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выступил сегодня в суде. Слушания касаются растраты государственных средств при участии Саакашвили, однако сам "виновник торжества" предпочитал говорить о другом.

Так, Саакашвили заявил, что за годы своего президентства он четыре раза тайно встречался с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Встречи проходили в Лондоне. И ранее о них сам Саакашвили не высказывался - это тоже было объявлено в суде из-за решётки.

Это была тайная дипломатия, - настаивал Саакашвили. - То, что Лукашенко до сих пор не признал Южную Осетию и Абхазию, - это итог моих поездок в Лондон.

Но и это ещё не всё. Для собравшихся Михаил Саакашвили спел. Исполнил он гимн Украины, однако попутно обидел всех украинцев, поскольку перевернул флаг страны. Как отметил военный корреспондент Александр Коц, на эту деталь следует обратить особое внимание. Ведь перевёрнутый флаг - это символ страны, проигравшей в войне.