Саакашвили в аэропорту Киева встречали с караваем и под звуки украинского гимна

Сотни сторонников Михаила Саакашвили встречали его в киевском аэропорту Борисполь. Накануне получивший обратно украинское гражданство экс-президент Грузии вернулся в Незалежную.

На странице Саакашвили в Facebook в день его прибытия была запущена прямая трансляция из аэропорта, снабжённая подписью: "Долгожданное возвращение".

Сторонники прибывшего политика встретили его караваем под украинский гимн. Кроме того, завидев Саакашвили, обступившие его люди начали скандировать: "Миша! Миша!"

Ранее стало известно, что партия "Движение новых сил", лидером которой является Саакашвили, примет участие во внеочередных выборах в Верховную раду. При этом сам политик заявил, что не претендует на чиновничью должность на Украине, напоминает РИА Новости.

По его словам, он хочет помочь новой власти в стране, а карьеристские цели "плохо для него заканчиваются". Касательно возможной встречи с Зеленским Саакашвили заявил, что "всё зависит от президента, у которого не так много времени".