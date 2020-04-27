Саакашвили станет бомбой под Зеленским и подготовит новый майдан

Очень скоро Саакашвили может приступить к организации зе-майдана. Дело в том, что система «Лифт» Офиса президента при назначении Саакашвили на должность вице-премьера, дала сбой. Скорей всего, экс-президент Грузии пролетит со своим назначением в Кабмин: в парламенте нет голосов за его назначение, хотя «слуг» уговаривал лично Зеленский. По этой причине второй раз переносится и очередное внеплановое заседание Рады…В общем, складывается неприятная для Саакашвили ситуация: пригласили, поговорили, возбудили, обнадежили. А потом Банковая его кинула, обгадила и выбросила на помойку. Кстати, и гарант умолк, не агитирует больше за Михо и европейские реформы. А ведь позвать на помощь Саакашвили – это личная инициатива Зеленского.«Очень похоже, что президент решил схитрить. Продемонстрировать публично, что, мол, готов иметь в партнерах грузинского реформатора, а на самом деле это форма хитрого и «вежливого» отказа. Способ канализировать запрос на радикальные перемены и смену кадровой политики: мол, я Михаила очень хочу в команду, но депутаты плохие не хотят. И кто мне скажет, что Зеленский не идет по граблям Порошенко? Тот великий имитатор и канализатор тоже когда-то в итоге перехитрил сам себя, добившись того, что большинство украинцев послали его в отставку. Обман, некомпетентность и безволие в политике заканчиваются плохо», - прокомментировал «поломку лифта» политолог Сергей Гайдай.К слову, подобные кадровые «выверты» коснулись и экс-министра финансов Уминского и экс-главу Офиса – Богдана. Похоже, что это базовый подход команды президента к неудобным кадрам. Так поступали и поступят ещё много раз.«Радуемся за Саакашвили. Наконец-то его риторика вернётся в плоскость публично-оппозиционной. Он развернётся как алые паруса и, движимый чувством мести и прибитых амбиций, начнёт съедать Зеленского по кусочкам. С украинским, кстати, паспортом в кармане», - напоминает ТГ-канал «Перепичка».Впрочем, возможно, все так и было задумано: ведь Зеленский изначально был переходным проектом, а команда Сороса уже готовит Саакашвили на роль главного управляющего украинской колонией.