Саакашвили сообщил о превосходстве России над Украиной

Михаил Саакашвили. Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency|www.globallookpress.com

Бывший президент Грузии отметил, что никогда не скрывал своего мнения на этот счет

Глава Национального совета Украины Михаил Саакашвили считает, что Россия значительно превосходит Незалежную в вопросе дерегуляции экономики и эффективности системы налогообложения.

Кроме того, во время разговора с предпринимателем Игорем Гуменным экс-президент Грузии заявил, что власти РФ гораздо чаще и внимательнее прислушиваются к бизнесу, нежели это делают должностные лица украинские. Как сообщает "ФедералПресс", Саакашвили отметил, что никогда не скрывал своего мнения по данному вопросу, и такое положение дел его расстраивает.

Он также добавил, что Российская Федерация не просто опережает Украину, а "выигрывает войну на фоне реформ". Хотя именно проведение реформ когда-то заявлялось украинской властью как одно из преимуществ перед Россией.

Ранее Михаил Саакашвили рассказал о давнем сложном разговоре с Владимиром Путиным.