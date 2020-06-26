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Саакашвили сообщил о превосходстве России над Украиной
26 июня 2020, 12:00 • 96 • Политика
Бывший президент Грузии отметил, что никогда не скрывал своего мнения на этот счет
Глава Национального совета Украины Михаил Саакашвили считает, что Россия значительно превосходит Незалежную в вопросе дерегуляции экономики и эффективности системы налогообложения.
Кроме того, во время разговора с предпринимателем Игорем Гуменным экс-президент Грузии заявил, что власти РФ гораздо чаще и внимательнее прислушиваются к бизнесу, нежели это делают должностные лица украинские. Как сообщает "ФедералПресс", Саакашвили отметил, что никогда не скрывал своего мнения по данному вопросу, и такое положение дел его расстраивает.
Он также добавил, что Российская Федерация не просто опережает Украину, а "выигрывает войну на фоне реформ". Хотя именно проведение реформ когда-то заявлялось украинской властью как одно из преимуществ перед Россией.
Ранее Михаил Саакашвили рассказал о давнем сложном разговоре с Владимиром Путиным.
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