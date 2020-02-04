Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Военные РФ пошли в одиночку: Турки после слов Эрдогана "не переходить дорог...
Зеленое т(р)епло
«Было удивительно, что можно вот так напрямую, просто и откровенно общаться с пр...
В Киеве не исключили встречи глав МИД нормандского формата в феврале
Главная / Украина

Саакашвили считает, что Украина "будет распадаться" без корректировки политической системы

04 февраля 2020, 21:39  •  118 • Украина

КИЕВ, 2 февраля. /ТАСС/. Политическая система на Украине должна быть изменена, поскольку в противном случае это грозит развалом страны на несколько государственных образований. Такое мнение высказал бывший президент Грузии, экс-глава администрации Одесской области Михаил Саакашвили в эфире телеканала "112 Украина".

"Без корректировки политической системы не просто воры будут дальше, будет сепаратизм, будет реально Украина распадаться", - заявил он. По его словам, в регионах страны многие политики "обросли деньгами и частными армиями", и они не собираются уходить со своих постов просто так.

В этом контексте он упомянул мэра Одессы Геннадия Труханова и мэра Харькова Геннадия Кернеса. "Эти люди никуда не уходят просто так. Они готовят инфраструктуру, чтобы Украина превратилась в еще пять Украин", - сказал Саакашвили. Он также добавил, что в этом процессе задействованы "внешние силы".

Экс-президент Грузии отметил, что Киеву следует обеспечивать необходимый экономический рост, так как нынешние низкие темпы могут спровоцировать "очень большой кризис", который выльется в реальный развал государства.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



118
Источник
Похожие новости
04 февраля 2020, 07:09
Глава Минюста Украины заявил о подготовке новых исков против России
04 февраля 2020, 20:09
Эрдоган объяснил приветствие «Слава Украине!» в Киеве
04 февраля 2020, 10:24
Послевоенное мироустройство: какую роль в истории сыграла Ялтинская конференция
04 февраля 2020, 07:09
Госдеп намерен нанять советника по борьбе с коррупцией на Украине
04 февраля 2020, 20:09
В Киеве не исключили встречи глав МИД нормандского формата в феврале
04 февраля 2020, 10:24
В Совфеде прокомментировали подготовку новых исков Киева против Москвы
Новости партнеров
 
Выбор дня
04 февраля 2020, 02:40
Они готовились к этому 50 лет. Тайная группа в советской элите. В. Матузов. И. Шишкин
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал...
04 февраля 2020, 00:54
Трагедия в Сирии: подтверждена гибель лейтенанта ФСБ
04 февраля 2020, 00:54
Эрдоган против Кремля: Его армия бомбит Идлиб, а в Аллепо гибнут наши военные
04 февраля 2020, 13:54
Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 января 2020, 10:24
"Потеряли тысячи рабочих мест и миллиарды"? На Украине грозят уголовкой чиновникам, "оставившим" российское электричество
31 января 2020, 22:09
Мы инвестируем миллиарды, а Лукашенко лишь делает заявления (Дмитрий Абзалов)
31 января 2020, 02:39
Вышла на сцену сразу после "химии": Звезда "Голоса" скончалась от рака
01 февраля 2020, 20:54
"Это просто позорище!": Поклонская вскрыла "страшную эпидемию наглости, жадности и коррупции" в России
02 февраля 2020, 18:12
Киев придумал новую страну: какую инсценировку задумал Зеленский?
02 февраля 2020, 21:28
Россия разворачивает большую стройку. На триллион
04 февраля 2020, 10:39
"Эрдоган оправдывается": Политолог объяснил, зачем лидер Турции посоветовал России "не переходить дорогу"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.