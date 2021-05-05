|
Саакашвили с ухмылкой приготовился повторить судьбу Навального
05 мая 2021, 07:45 • 22 • Политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с ухмылкой приготовился повторить судьбу Алексея Навального. Он не исключает, что тоже может сесть в тюрьму.
Журналистка телеканала Deutsche Welle поинтересовалась у экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, готов ли он к тому, что грузинские власти поступят с ним так же, как поступила Россия с Навальным. Саакашвили ответил утвердительно, но заметил, что пользуется у себя на родине большей поддержкой, чем Навальный.
Саакашвили признал, что у Навального неоднозначная репутация. Он сам знает о русском оппозиционном блогере достаточно неприятные вещи. Тем не менее экс-президент Грузии считает, что таких людей "надо поддерживать".
Напомним, что Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел в Грузии. Его обвиняют в превышении полномочий и преследовании оппозиции.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
22
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 мая 2021, 07:30
|
02 мая 2021, 17:25
|
04 мая 2021, 20:45
|
28 апреля 2021, 10:40
|
29 апреля 2021, 07:50
|
01 мая 2021, 05:40
|
29 апреля 2021, 17:00