Саакашвили с ухмылкой приготовился повторить судьбу Навального

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили с ухмылкой приготовился повторить судьбу Алексея Навального. Он не исключает, что тоже может сесть в тюрьму.

Журналистка телеканала Deutsche Welle поинтересовалась у экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области, готов ли он к тому, что грузинские власти поступят с ним так же, как поступила Россия с Навальным. Саакашвили ответил утвердительно, но заметил, что пользуется у себя на родине большей поддержкой, чем Навальный.

Да, но я думаю, что грузинский народ достаточно мобилизованный. И у меня просто сумасшедшая поддержка. Такой поддержки у него (Навального) в России нет по целому ряду причин. Со временем она придёт, если он выживет, - пояснил политик, улыбнувшись на последней фразе.

Саакашвили признал, что у Навального неоднозначная репутация. Он сам знает о русском оппозиционном блогере достаточно неприятные вещи. Тем не менее экс-президент Грузии считает, что таких людей "надо поддерживать".

Напомним, что Михаил Саакашвили является фигурантом сразу нескольких уголовных дел в Грузии. Его обвиняют в превышении полномочий и преследовании оппозиции.