Саакашвили решил прекратить голодовку: Виноваты снова русские

Саакашвили прекращает голодовку, но с одним условием. Требования опального экс-президента Грузии озвучил его адвокат. "Моя голодовка уже становится оружием русских", - гласит заявление политика.

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о прекращении голодовки при условии, что его переведут из тюремной больницы в гражданскую. Заявление политика передал его адвокат Ника Гварамия.

Ранее Саакашвили перевезли на вертолёте из тюрьмы в городе Рустави в глданскую тюремную больницу. Это произошло под давлением оппозиции, требующей от властей не дать политику умереть в результате голодовки.

Я принял решение учесть призывы Страсбургского суда и западных партнёров и прекратить голодовку. Как только меня переведут из этого учреждения в соответствующее, я немедленно прекращу голодовку,

- озвучил заявление Саакашвили его адвокат.

Напомним, что в Грузии экс-президент уже заочно осуждён по нескольким делам о превышении полномочий. К этому добавится также дело о незаконном проникновении в страну. Саакашвили тайно вернулся в Грузию в преддверии парламентских выборов с целью дестабилизировать обстановку в стране.