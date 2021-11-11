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Саакашвили решил прекратить голодовку: Виноваты снова русские
11 ноября 2021, 19:15 • 64 • Политика
Саакашвили прекращает голодовку, но с одним условием. Требования опального экс-президента Грузии озвучил его адвокат. "Моя голодовка уже становится оружием русских", - гласит заявление политика.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о прекращении голодовки при условии, что его переведут из тюремной больницы в гражданскую. Заявление политика передал его адвокат Ника Гварамия.
Ранее Саакашвили перевезли на вертолёте из тюрьмы в городе Рустави в глданскую тюремную больницу. Это произошло под давлением оппозиции, требующей от властей не дать политику умереть в результате голодовки.
- озвучил заявление Саакашвили его адвокат.
Напомним, что в Грузии экс-президент уже заочно осуждён по нескольким делам о превышении полномочий. К этому добавится также дело о незаконном проникновении в страну. Саакашвили тайно вернулся в Грузию в преддверии парламентских выборов с целью дестабилизировать обстановку в стране.
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