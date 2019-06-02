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Саакашвили рассказал об угрозе для аграрного сектора Украины

02 июня 2019, 13:54  •  95 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что аграрный сектор Украины находится в рискованном положении.
 
© SERGEI SUPINSKY AFP
 

«Говорят, Украина превратилась в аграрный придаток. Это правда... Мы и аграрным придатком не будем, извините, очень скоро. Аграрная страна в современном понятии — это не страна, как Украина, аграрная страна — Голландия», — сказал он в эфире NewsOne.

Саакашвили отметил, что страна «отстаёт от технологического промышленного цикла и отстанет от аграрного».

Ранее агентство США по международному развитию опубликовало грант в размере $35 млн на повышение конкурентоспособности сельскохозяйственного сектора Украины.

Как отметили в агентстве, чтобы быть успешными на новых рынках, украинские производители должны соответствовать высоким стандартам качества и безопасности поставляемой продукции.

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