Саакашвили рассказал о раскрытом с помощью Лукашенко "антигрузинском заговоре" России

Михаил Саакашвили. Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

По словам политика, Москва сделала ставку на Бадри Патаркацишвили

Появились подробности прошедшего в понедельник, 29 ноября, судебного заседания против экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Политик в ходе выступления решил возложить всю полноту ответственности за предъявленное ему уголовное дело на Россию.

Вероятно, бывший глава государства захотел уйти красиво, потому что после громкого заявления он отказался от участия в дальнейших процессах. Напомним, политик обвиняется в превышении служебных полномочий. Речь идет о жестком разгоне митинга в Тбилиси в 2007 году и последующем разгроме студии телекомпании Imedi.

Саакашвили решил оправдать свои действия тем, что за антиправительственными акциями протестов якобы стояла Москва. Он подчеркнул, что смог раскрыть "антигрузинский заговор" нашей страны при помощи белорусского коллеги Александра Лукашенко.

По словам экс-президента Грузии, глава РБ лично рассказал ему, что в Кремле решили сделать ставку на бизнесмена Бадри Патаркацишвили, который был компаньоном Бориса Березовского. Политик отметил, что встреча с грузинским медиамагнатом проходила в Минске, куда якобы вылетели представители ФСБ РФ.

Почему российское руководство поделилось своими планами с белорусским лидером и почему Лукашенко захотел раскрыть карты перед коллегой из Грузии, Саакашвили, естественно, не объяснил. Так или иначе, ни в Москве, ни в Минске его слова пока еще не прокомментировали.

Не исключено, что эксцентричный политик просто решил сыграть на антироссийских настроениях своих сторонников, коих у здания тбилисского суда собралось настолько много, что полицейским пришлось отцепить весь прилегающий район. Более ста правоохранителей обеспечивали безопасность процесса, однако и это не помешало активистам попытаться прорваться в задание. Около 15 человек по итогу были задержаны.

Напомним, вчера появились первые кадры из зала суда, на которые попал и сам Саакашвили.