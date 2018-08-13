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Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко
13 августа 2018, 20:39 • 207 • Политика
Саакашвили назвал Порошенко мелким барыгой, который продаст всю Украину.
Президент Украины Петр Порошенко еще в молодости был «мелким барыгой» и с тех пор ничуть не изменился. Об этом заявил лишенный гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Страна.ua».
По его словам, в молодости у него с президентом Украины было много общих друзей. Однако уже в те годы Порошенко интересовали только деньги, утверждает Саакашвили. Опальный политик вспоминает, у нынешнего главы Украины был собственный видеосалон, где он за деньги крутил порнофильм «Эммануэль-2».
С тех пор, по мнению политика, действующий президент Украины нисколько не изменился и так и остался мелким барыгой, который при случае продаст всю Украину.
Напомним, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после того как политика лишили гражданства Грузии. В отместку экс-президент Грузии устроил в Киеве массовые протесты, но был депортирован из страны.
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