Саакашвили рассказал о порнозаработке президента Украины Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко еще в молодости был «мелким барыгой» и с тех пор ничуть не изменился. Об этом заявил лишенный гражданства экс-президент Грузии и бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили в интервью украинскому изданию «Страна.ua».

По его словам, в молодости у него с президентом Украины было много общих друзей. Однако уже в те годы Порошенко интересовали только деньги, утверждает Саакашвили. Опальный политик вспоминает, у нынешнего главы Украины был собственный видеосалон, где он за деньги крутил порнофильм «Эммануэль-2».

«Порошенко был бизнесменом, он не учился, а зарабатывал. И не отличался чистоплотностью в бизнесе, обманывал и кидал людей», - цитирует издание слова Саакашвили.

С тех пор, по мнению политика, действующий президент Украины нисколько не изменился и так и остался мелким барыгой, который при случае продаст всю Украину.

Напомним, что Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, после того как политика лишили гражданства Грузии. В отместку экс-президент Грузии устроил в Киеве массовые протесты, но был депортирован из страны.