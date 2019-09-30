|
Саакашвили рассказал о планах вернуться в Грузию в ближайшие месяцы
30 сентября 2019, 13:24 • 83 • Украина
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что собирается вернуться на родину в ближайшие месяцы для восстановления её «государственности», передаёт РИА Новости.
РИА Новости
«Я планирую вернуться в Грузию в ближайшие месяцы. Нет ничего секретного. Правда, что и на Украине я чувствую себя хорошо, но когда теряешь родину...» — заявил Саакашвили в эфире телеканала Mtavari Arkhi.
В июне Саакашвили рассказал о намерении вернуться в Грузию через «месяц или три месяца».
Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов, комментируя RT заявление экс-президента, отметил, что это не первая попытка Саакашвили вернуться в Грузию и что там он не сможет заниматься политической деятельностью «из-за ограничений уголовного характера».
Подпишитесь на нас
Загрузка...
83
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 сентября 2019, 20:09
|
24 сентября 2019, 04:54
|
28 сентября 2019, 04:56
|
26 сентября 2019, 15:09
|
27 сентября 2019, 23:39
|
26 сентября 2019, 03:54
|
24 сентября 2019, 04:54