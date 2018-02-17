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Саакашвили рассказал, как "семибоярщина" олигархата загонит Украину в гроб

17 февраля 2018, 07:24  •  127 • Политика
По словам Саакашвили, получается, что Украина стремительно превращается в феодально-олигархическую территорию, которую и государством-то сложно назвать.
Михаил Саакашвили, бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии, продолжает раздавать интервью во время своего пребывания в Европе.
На этот раз он рассказал австрийскому изданию Die Presse о том, что может загубить украинскую государственность.
С его точки зрения, бедой Украины является власть олигархата, можно сказать, "семибоярщины", так как олигархов, якобы владеющих 70% украинской экономики, он называет как раз семь. Среди них сам президент страны Петр Порошенко и Ринат Ахметов, которые, как утверждает Саакашвили, владеют прямо-таки третью Украины.
Кроме того, грузинско-украинский политик обвинил Порошенко и министра внутренних дел Арсена Авакова в формировании своих личных полувоенных группировок на территории страны. По словам Саакашвили, получается, что Украина стремительно превращается в феодально-олигархическую территорию, которую и государством-то сложно назвать.
Кроме всего прочего, политик жаловался на другие беды страны, такие как экономический упадок восточных и южных регионов Украины, а также развивающийся сепаратизм в Буковине и Закарпатье.

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