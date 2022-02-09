Саакашвили рассказал, как подговорил Лукашенко против России

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как несколько лет назад пытался подговорить президента Белоруссии Александра Лукашенко пойти против России.

Об этом Михаил Саакашвили сообщил, выступая в тбилисском суде. Политик утверждает, что в бытность президентом он устроил тайную встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне. И смог уговорить белорусского лидера не признавать Абхазию и Южную Осетию.

До недавнего времени эти договорённости были тайной, однако Саакашвили решил их обнародовать из-за заявления Лукашенко о планах признать кавказские республики.

Я и правда был четыре раза в Лондоне и провёл четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые - это была тайная дипломатия. То, что эти территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч,

- отметил Саакашвили.

На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым русской территорией, а Абхазию и Южную Осетию - самостоятельными государствами. Он пообещал сделать это, как только увидит такую необходимость и когда его об этом попросит президент России Владимир Путин.