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Саакашвили рассказал, как подговорил Лукашенко против России

09 февраля 2022, 23:15  •  35 • Политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как несколько лет назад пытался подговорить президента Белоруссии Александра Лукашенко пойти против России.
Об этом Михаил Саакашвили сообщил, выступая в тбилисском суде. Политик утверждает, что в бытность президентом он устроил тайную встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне. И смог уговорить белорусского лидера не признавать Абхазию и Южную Осетию.
До недавнего времени эти договорённости были тайной, однако Саакашвили решил их обнародовать из-за заявления Лукашенко о планах признать кавказские республики.
Я и правда был четыре раза в Лондоне и провёл четыре тайные встречи с Лукашенко. Говорю об этом впервые - это была тайная дипломатия. То, что эти территории до сих пор не признаны белорусским президентом, является результатом этих встреч,
- отметил Саакашвили.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым русской территорией, а Абхазию и Южную Осетию - самостоятельными государствами. Он пообещал сделать это, как только увидит такую необходимость и когда его об этом попросит президент России Владимир Путин.

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