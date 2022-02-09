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Саакашвили рассказал, как подговорил Лукашенко против России
09 февраля 2022, 23:15 • 35 • Политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, как несколько лет назад пытался подговорить президента Белоруссии Александра Лукашенко пойти против России.
Об этом Михаил Саакашвили сообщил, выступая в тбилисском суде. Политик утверждает, что в бытность президентом он устроил тайную встречу с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Лондоне. И смог уговорить белорусского лидера не признавать Абхазию и Южную Осетию.
До недавнего времени эти договорённости были тайной, однако Саакашвили решил их обнародовать из-за заявления Лукашенко о планах признать кавказские республики.
- отметил Саакашвили.
На днях президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов признать Крым русской территорией, а Абхазию и Южную Осетию - самостоятельными государствами. Он пообещал сделать это, как только увидит такую необходимость и когда его об этом попросит президент России Владимир Путин.
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