Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Американцы обрушились на Байдена: "Лавров прав..."
Потявкала и хватит – США оттаскивают украинскую Моську от Донбасса
В России съязвили над замешательством представителя США в ОБСЕ: "Мир на кра...
«Близится развязка»: украинский политик указал, зачем военные США прибыли в Донб...
Главная / Политика

Саакашвили раскрыл план Зеленского по Донбассу

12 апреля 2021, 15:10  •  41 • Политика
Фото: Ukrainian Presidential Office/XinHua/www.globallookpress.com
Обстановка на юго-востоке Незалежной, по оценке грузинского политика, далека от тревожной
Президент Украины Владимир Зеленский не планирует вести боевые действия в Донбассе. Об этом заявил экс-президент Грузии, бывший губернатор Одессы, ныне глава исполкома Национального совета по реформам Незалежной Михаил Саакашвили.
По его словам, у киевских властей "даже в голове нет" намерений применять в Донбассе войска. Страна живет обычной жизнью, никакой мобилизации вооруженных сил не происходит. Более того, на юго-востоке Украины нет обострения ситуации: эскалация напряжения мнимая, российские СМИ просто рисуют не соответствующую действительности картину событий.
По оценке Саакашвили, война, скорее, может начаться на юге Незалежной:
"Если Россия захочет, Путин захочет пробиться на Крым, взять обратно Одессу",
– привел пример грузинский политик. Впрочем, себя он сейчас считает одесситом и обещает лично "до конца защищать" Одессу от вторжения "Российской империи".
Он также убежден, что попытки Москвы забрать у Киева Одессу вызовут всенародное возмущение: "Вся Украина встанет", – предупредил Саакашвили в эфире "Эха Москвы" в понедельник, 12 апреля.
Ранее стало известно, что офис Зеленского хочет организовать переговоры президентов Украины и России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



41
Источник
Похожие новости
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушения MH17
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда его ведут"
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для России и ЕС
12 апреля 2021, 01:25
Сказать нечего - будем обострять: Угрозы Блинкена русским разложили по полочкам
Новости партнеров
 
Выбор дня
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже пр...
12 апреля 2021, 06:55
"Сушка" вальнула Boeing": Голландская версия переговоров после крушени...
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова...
12 апреля 2021, 01:25
Никита Михалков об уготованной нам участи: "Это скот. Который идёт туда, куда ег...
12 апреля 2021, 01:25
"Русским это на руку": Украина превратится в запасную колонку с газом для Р...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
08 апреля 2021, 00:15
Ядерный "сюрприз" на границах России: Казахстан решил испытать судьбу
09 апреля 2021, 05:35
Высылка дипломатов –это подготовка к войне в Донбассе: Американист просчитал шаги США
11 апреля 2021, 08:00
"Спутник V" не спасёт - слишком поздно: В Европе признали горькую правду
11 апреля 2021, 04:20
Два удара по русской вакцине: "Россия что-то скрывает"
06 апреля 2021, 16:10
Экстренный стоп: Киев пытается свернуть войну в Донбассе после убийства 5-летнего мальчика
06 апреля 2021, 03:20
Разведку ВСУ застали врасплох под Горловкой. Скоротечный бой обернулся побегом
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.