Саакашвили "засветился" на съезде Тимошенко и посоветовал убрать "Порошенко и его банду"

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили с экранов поприветствовал съезд "Батькивщины". Напомним, лидер партии Юлия Тимошенко выдвигается в президенты. Как пишут сейчас в соцсетях, Саакашвили "засветился" на съезде. А кроме того, он посоветовал убрать "Порошенко и его банду".

"Тимошенко снизит тарифы на газ, если уберет Порошенко и его банду", - заявил Саакашвили. - Я знаю Юлю почти уже 20 лет. У нас было много споров, мы соглашались за это время, не соглашались, но я счастлив считать ее своим другом".

Саакашвили, видимо, в порыве чувств добавил даже лиричное, что, мол, никто так еще никогда не символизировал Украину для остального мира, как она.

Впрочем, в почти что трогательной речи Саакашвили не обошлось без нападок на Россию. Так, он не преминул отметить, что, мол, Тимошенко поддержала Грузию после якобы "нападения России".

Кстати, примечательно, что перед этим показали запись бывшего генсека НАТО Андерса фог Расмуссена, которую сделали специально к съезду. Но ни слова о поддержке Тимошенко он не сказал.