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Саакашвили "переобулся" в воздухе: "Я полностью за мир с Россией"
25 апреля 2020, 16:10 • 41 • Политика
Саакашвили назвался сторонником мира между Украиной и Россией. "Я полностью за мир с Россией", - заявил экс-президент Грузии, развязавший войну в Южной Осетии.
На фоне жёстких политических противоречий между Грузией и Украиной бывший грузинский президент и экс-глава Одессы Михаил Саакашвили объявил себя "абсолютным сторонником мира" с Россией. Заявление прозвучало в интервью политика изданию Deutsche Welle.
Напомним, это тот же самый человек, что в 2008 году отдал приказ открыть огонь из систем залпового огня по российским миротворцам в Южной Осетии. Это привело к так называемой "пятидневной войне" и многолетнему разладу в отношениях России и Грузии.
Именно этому человеку нынешний президент Украины Владимир Зеленский предложил пост вице-премьера по реформам, что не оценили даже в Грузии, где Михаила Саакашвили разыскивают за коррупцию. Официальный Тбилиси пригрозил Киеву, что если экс-президента Грузии назначат на пост в правительстве, из Украины будет отозван посол.
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