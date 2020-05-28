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Саакашвили провёл первую "реформу" на Украине и похвалился: "Эффективные решения - это просто"
28 мая 2020, 14:55 • 19 • В мире
Саакашвили назвал Нацсовет реформ Офисом простых решений и результатов. Произведя первую "реформу", политик похвалился: "Эффективные решения - это просто".
Михаил Саакашвили после назначения главой Исполнительного комитета реформ и членом Национального совета реформ переименовал его в Офис простых решений и результатов. О своей первой "реформе" политик отчитался в Facebook.
"Эффективные решения - это просто", - указал он.
В Сети по этому поводу смеются: "Как корабль назовешь, так он и поплывет. Но у штурвала - Саакашвили".
При этом, отмечают пользователи, результат от прихода скандальной персоны в украинскую политику пока один: после назначения Саакашвили Грузия отозвала посла из Киева.
Впрочем, Саакашвили не остановился на переименовании. В своём обращении к гражданам он напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский инициировал внесение изменений в налоговый закон.
"Президент Зеленский очень обеспокоен рисками, которые несёт этот закон для бизнеса, поэтому он выступил с инициативой срочно разработать изменения, которые необходимо в него внести. Через два дня у нас большая встреча с бизнес-ассоциациями, чтобы услышать их мнение, - цитирует заявления политика "КП в Украине".
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