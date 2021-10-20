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Саакашвили пробрался в Грузию по морю на грузовике: Его путь отследили по минутам

20 октября 2021, 18:40  •  63 • В мире
В Грузии озвучили детали, как экс-президент сумел пересечь государственную границу.
В сообщении прокуратуры Грузии говорится, что Михаил Саакашвили прибыл в страну через порт Поти. Он находился на корабле "Вильнюс" в трейлере с молочной продукцией.
Прибыв в грузинский порт, Саакашвили вышел из грузовика, а затем сел в прибывший его встречать "Мерседес". Появление экс-политика в стране отследили по минутам. Так, уточнили местные правоохранители, из трейлера Саакашвили вышел после 01:47 29 сентября. В период с 02:15 до 02:20 Саакашвили пересел во встречавший его автомобиль.
Из порта политик направился в село Тквири, а затем уехал в Батуми.
Ранее представители его окружения сообщали, что Саакашвили несколько дней "путешествовал" по стране.
Напомним, что бывшего президента Грузии задержали 1 октября, а затем его поместили в тюрьму города Рустави.
Добавим, что по факту незаконного пересечения госграницы Саакашвили было вынесено обвинительное постановление.

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