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Саакашвили призвал Зеленского бороться с Порошенко и не вести двусторонние переговоры с РФ

19 мая 2019, 13:24  •  7 • Украина

КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал избранного президента Украины Владимира Зеленского забыть о двусторонних переговорах с Россией.

В эфире украинского телеканала "НАШ" Саакашвили заявил, что Москва "недоговороспособна" и "любые заигрывания и только двусторонние переговоры" с ней ничего не дадут.

Саакашвили считает, что Зеленскому стоит опасаться попытки реванша со стороны Петра Порошенко, поэтому ему следует заняться борьбой со своим предшественником. Как отметил Саакашвили, Порошенко перед уходом с должности ставит везде, где может, своих людей. Как полагает экс-президент Грузии, председателя Конституционного суда сняли "с за уши притянутым поводом", чтобы провести "лояльного Порошенко человека". По его мнению, эти действия рассчитаны "на реванш через несколько месяцев".

Саакашвили назвал Украину "теневым" государством, где решения принимаются "за кулисами". "Если Зеленского затащат за кулисы, то судьба его будет хуже, чем у [экс-президента Украины Виктора] Ющенко", - полагает Саакашвили.

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