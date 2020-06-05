Саакашвили принесет Зеленскому поддержку американских демократов • 34 • Украина

Чем ближе очередные президентские выборы в США, тем интенсивнее на Украине разворачиваются интриги вокруг того, кого из основных кандидатов поддержит украинская элита - Дональда Трампа или Джо Байдена. Прошлые выборы показали, насколько быстро украинские политики могут перестраиваться по ходу избирательной кампании в США и менять свои симпатии к кандидатам сразу после публикации окончательных результатов: удаление оскорбительных публикаций в сети в адрес Трампа, неискренние поздравления с победой. И вот спустя 4 года история повторяется вновь. Но теперь время набирающей обороты избирательной кампании в США совпало с желанием украинских властей привлечь к уголовной ответственности бывшего президента Петра Порошенко. Оказалось, что после публикации аудиозаписей, предоставленных Андреем Деркачем легче всего обвинения против Порошенко будет построить на основе переговоров как раз с Джо Байденом. Репутации бывшего вице-президента США также угрожают и заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который еще в начале года обвинил бывшего вице-президента США в оказании давления на себя.



Тем не менее, фигурирование Джо Байдена в уголовных производствах на Украине еще не говорит о том, что нынешняя украинская элита намерена поддержать Дональда Трампа на выборах. В этом смысле более знаковым событием стало назначение старого друга Байдена Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ при Президенте Украины. Весной очень долго и упорно шли переговоры о возвращении Саакашвили в украинскую политику. С одной стороны, было заблокировано его назначение вице-премьером по реформам, но с другой, на нынешней должности у него появились все возможности повысить свою медийность, не перегружая себя ответственностью за результат и практически не рискуя репутацией. Судя по тому, какой ценой Зеленскому стоило вернуть грузинского реформатора в публичную политику, он, действительно, ему крайне необходим и, прежде всего, как определённый знак американским демократам. Вероятно, на позицию Зеленского и его окружения влияют также прогнозы аналитической компании Охford Economics, которая в своих исследованиях американских выборов ошиблась лишь два раза с 1949 года. Согласно ее данным, из-за пандемии коронавируса и последовавших за ней проблем с экономикой, Трамп может получить максимум 35% голосов и проиграет на выборах. Именно страх потерять поддержку со стороны демократов заставил Зеленского не только преодолеть раздрай во фракции, но и убедить в целесообразности назначения Саакашвилии самого влиятельного украинского политика последних лет и давнего оппонента бывшего грузинского президента Арсена Авакова.



Примечательно, но Михаил Саакашвили уже успел выступить с оправданием Байдена в связи с опубликованными переговорами с Порошенко. Также Джо и Хантер Байдены обнаружились в списке лучших друзей Украины на , вероятно, созданного для пиара самого Михаила Саакашвили. Теперь понятно, что начатое еще в феврале уголовное производство по показаниям Шокина против Байдена вряд ли получит продолжение до выборов в США. Очевидно, что вскоре и в деле против Порошенко ГПУ станет меньше упоминать вероятного хозяина Белого дома. Стоит напомнить, что для Украины каждые выборы в США - шанс для увеличения финансовой и военной помощи. Не исключено, что пока украинские СМИ обсуждают записи переговоров Порошенко с Байденом давно минувших лет, состоялись переговоры Зеленского с кандидатом от демократов. Судя по последним движениям в украинской политике, вполне возможно, что Киеву уже были обещаны какие-то преференции в случае успеха Байдена на выборах. Чем ближе очередные президентские выборы в США, тем интенсивнее на Украине разворачиваются интриги вокруг того, кого из основных кандидатов поддержит украинская элита - Дональда Трампа или Джо Байдена. Прошлые выборы показали, насколько быстро украинские политики могут перестраиваться по ходу избирательной кампании в США и менять свои симпатии к кандидатам сразу после публикации окончательных результатов: удаление оскорбительных публикаций в сети в адрес Трампа, неискренние поздравления с победой. И вот спустя 4 года история повторяется вновь. Но теперь время набирающей обороты избирательной кампании в США совпало с желанием украинских властей привлечь к уголовной ответственности бывшего президента Петра Порошенко. Оказалось, что после публикации аудиозаписей, предоставленных Андреем Деркачем легче всего обвинения против Порошенко будет построить на основе переговоров как раз с Джо Байденом. Репутации бывшего вице-президента США также угрожают и заявления экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, который еще в начале года обвинил бывшего вице-президента США в оказании давления на себя.Тем не менее, фигурирование Джо Байдена в уголовных производствах на Украине еще не говорит о том, что нынешняя украинская элита намерена поддержать Дональда Трампа на выборах. В этом смысле более знаковым событием стало назначение старого друга Байдена Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ при Президенте Украины. Весной очень долго и упорно шли переговоры о возвращении Саакашвили в украинскую политику. С одной стороны, было заблокировано его назначение вице-премьером по реформам, но с другой, на нынешней должности у него появились все возможности повысить свою медийность, не перегружая себя ответственностью за результат и практически не рискуя репутацией. Судя по тому, какой ценой Зеленскому стоило вернуть грузинского реформатора в публичную политику, он, действительно, ему крайне необходим и, прежде всего, как определённый знак американским демократам. Вероятно, на позицию Зеленского и его окружения влияют также прогнозы аналитической компании Охford Economics, которая в своих исследованиях американских выборов ошиблась лишь два раза с 1949 года. Согласно ее данным, из-за пандемии коронавируса и последовавших за ней проблем с экономикой, Трамп может получить максимум 35% голосов и проиграет на выборах. Именно страх потерять поддержку со стороны демократов заставил Зеленского не только преодолеть раздрай во фракции, но и убедить в целесообразности назначения Саакашвилии самого влиятельного украинского политика последних лет и давнего оппонента бывшего грузинского президента Арсена Авакова.Примечательно, но Михаил Саакашвили уже успел выступить с оправданием Байдена в связи с опубликованными переговорами с Порошенко. Также Джо и Хантер Байдены обнаружились в списке лучших друзей Украины на , вероятно, созданного для пиара самого Михаила Саакашвили. Теперь понятно, что начатое еще в феврале уголовное производство по показаниям Шокина против Байдена вряд ли получит продолжение до выборов в США. Очевидно, что вскоре и в деле против Порошенко ГПУ станет меньше упоминать вероятного хозяина Белого дома. Стоит напомнить, что для Украины каждые выборы в США - шанс для увеличения финансовой и военной помощи. Не исключено, что пока украинские СМИ обсуждают записи переговоров Порошенко с Байденом давно минувших лет, состоялись переговоры Зеленского с кандидатом от демократов. Судя по последним движениям в украинской политике, вполне возможно, что Киеву уже были обещаны какие-то преференции в случае успеха Байдена на выборах. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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