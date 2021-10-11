Саакашвили пригрозил "вышвырнуть" на улицу все правительство Грузии

Михаил Саакашвили. Фото: Nazar Furyk / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Скандальный политик обещал это сделать уже в ближайшее время

Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской облгосадминистрации Михаил Саакашвили из тюрьмы угрожает вместе с председателем его партии "Единое национальное движение" Никой Мелией "вышвырнуть из кабинетов" премьера Ираклия Гарибашвили и членов кабмина Республики.

Грозное послание грузинского "Чебурашки" зачитала соотечественникам его соратница Ека Херхеулидзе после посещения сидельца в тюремной камере, передает РИА "Новости".

"Именно я и Мелия будем теми, кто вместе с грузинским народом в кратчайшие сроки вышвырнем вас из кабинетов", – процитировала Херхеулидзе обещание Михаила Николозовича.

Отмечается, что это была его реакция на заявление Гарибашвили о том, что Мелия один из первых обрадовался заключению Саакашвили.

Ранее в понедельник, 11 октября, премьер Грузии дал понять, что на 100% бывший глава государства не будет выдан в другую страну. Премьер-министр подчеркнул, что Саакашвили "минимум через шесть лет" сможет покинуть пределы Грузии, и чем раньше он осознает данную реальность, "тем лучше для него и его команды".

Напомним, украино-грузинский политик незаконным порядком проник из Незалежной в пределы родного Отечества в грузовом контейнере со сметаной (в первоначальной версии – с зеленью). Саакашвили прибыл в Поти 29 сентября на пароме "Вильнюс". По дороге в Тбилиси бывший лидер нации посетил города Абаша, Батуми и Кутаиси. Взяли его силовики уже в столице на квартире его подельника.

В отношении Саакашвили возбуждено несколько уголовных дела, по двум из которых уже вынесены вердикты. Так, суд Тбилиси заочно приговорил политика к шести годам лишения свободы "за превышение должностных полномочий" по делу о вооруженном нападении на депутата парламента Республики Валерия Гелашвили 14 июля 2005 года. Кроме того он осужден на три года по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

Также Саакашвили является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 г., о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета. Данные дела еще только рассматриваются.

