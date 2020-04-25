Саакашвили пригласили в Киев как «человека Госдепа» • 17 • Украина

Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам. В нормальном государстве такое известие вызвало бы в лучшем случае смех, а в худшем — дикий ужас. Но на Украине, по впечатлениям Федерального агентства новостей, возможное назначение Михо в кабмин восприняли обыденно. В конце концов, за последние годы в Киеве повидали немало клоунов во власти. Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской обладминистрацииполучил от президентапредложение стать вице-премьером Украины по реформам. В нормальном государстве такое известие вызвало бы в лучшем случае смех, а в худшем — дикий ужас. Но на Украине, по впечатлениям, возможное назначение Михо в кабмин восприняли обыденно. В конце концов, за последние годы в Киеве повидали немало клоунов во власти. Впервые корреспондент ФАН увидел Саакашвили во время одного из «Маршей за будущее» — то ли в 2017-м, то ли в 2018-м. На тот момент Михо уже окончательно рассорился со своим однокурсником по юрфаку Киевского университета Петром Порошенко: во всеуслышание называл его «барыгой, грабящим страну» и организовал целый палаточный «михомайдан» под Радой. С ним были согласны миллионы украинцев, поэтому марши во главе с Саакашвили были многолюдными. Михо шагал с горящими глазами по киевскому бульвару Шевченко в окружении единомышленников: вместе они держали огромный баннер с надписью «Чемодан, вокзал, Мальдивы!» и портретом Порошенко. По улицам метался порывистый зимний ветер — он почти ежеминутно наотмашь бил демонстрантов в лицо, но Саакашвили, казалось, был абсолютно счастлив. Он был в центре внимания, во главе толпы. К нему постоянно подходили люди, чтобы пожать руку или сделать селфи… Потом, выступая на Михайловской площади, он истово орал в микрофон: мол, «еще немного и вместе мы свергнем диктатора, который мучает и разоряет Украину!» Манифестанты смотрели на него с восторгом. Михо всегда умел вызывать в людях ничем не обоснованную симпатию. Во второй раз я увидел его на пресс-конференции в штабе партии «Рух новых сил». В тот день Саакашвили выглядел каким-то взъерошенным, встревоженным и жаловался киевской прессе, что «некие силы грозят выдавить его из страны». И надо же — как в воду глядел! Буквально через неделю украинские силовики по приказу Порошенко вытолкали Михо из любимого грузинского ресторана на Грушевского, затолкали в самолет и отправили в Польшу. Ни в первый, ни во второй раз Саакашвили не выглядел полностью вменяемым: его взгляд постоянно блуждал, а в действиях сквозило нечто истерическое. Он был похож на провинциального актера, которому поручили роль не по плечу. Впрочем, вменяемость — совсем не главное качество для политика на Украине. Гораздо ценнее для Саакашвили здесь то, что он на 100% человек Госдепа, готовый делать в любом месте и в любой момент именно то, что нужно американскому истеблишменту. Украинские политологи любят задаваться вопросами вроде: «В чьих интересах будет действовать Саакашвили: демократов или республиканцев?» Как человеку, следящему за пируэтами Михо с 2003-го, мне хочется похлопать их по плечу и сказать: «Ребята, он просто придет во власть, чтобы действовать в интересах Америки. Чтобы не дать развести войска в Донбассе, не позволить уменьшить зависимость Киева от МВФ, чтобы тратить деньги на тусовки «патриотов», памятники бандеровцам и прочую ерунду. В общем, делать все, чтобы помочь удержать Украину в том тренде и в том виде, в котором она более всего выгодна Соединенным Штатам. А все остальное — это частности». Киевские политологи оперативно отреагировали на слухи о назначении Саакашвили в правительство и провели по этому поводу онлайн-конференцию. Так, по мнению эксперта Украинского института политики Евы Антоненко, возможное возвращение Саакашвили в украинскую политику «является не кадровым, а скорее политическим решением». «От Зеленского ожидали, что при нем власть обновится. Но, как видим, он постоянно обращается к кадрам, работавшим при прошлом режиме. Планы назначить Саакашвили — это, скорее, не кадровое, а политическое решение, от него не будут ожидать профессионализма на новой должности, — заявила Антоненко. — Вероятное назначение Саакашвили вице-премьером по реформам может быть следствием продвижения его кандидатуры олигархом Ахметовым, чтобы лоббировать реформы в его интересах. В этом назначении может быть и просто политтехнологический момент. Саакашвили — личность одиозная, он отлично умеет делать шоу для СМИ. Его возвращение в публичную политику наверняка приведет к созданию десятков инфоповодов, призванных отвлечь украинцев от непопулярных действий власти». Кроме того, считает Ева Антоненко, назначение Саакашвили в кабмин может быть попыткой «надавить» на главу МВД Арсена Авакова и ослабить его позиции (ранее между Аваковым и Саакашвили был конфликт). Показательные скандалы Саакашвили может устраивать и в отношении экс-президента Порошенко, говорит она. Политолог и экономист Олег Соскин выразил уверенность, что «Саакашвили нужен Зеленскому, чтобы убрать с политической арены Порошенко, утихомирить Авакова и оболванить народ обещаниями реформ». «Украинцам возвращение Саакашвили даром не нужно. Зато оно нужно миллиардеру Джорджу Соросу, ведь Саакашвили — это «продукт Сороса» и его системы. Ведь «революция роз» в Грузии в 2003-м была организована именно Соросом на его деньги и по его плану, — напомнил Соскин. — Возвращение Саакашвили в политику означает, что Зеленский и его окружение, по сути, теряют свою состоятельность. На Западе видят, что грядет их полная дискредитация в глазах населения и надо срочно переключить внимание украинцев. Второе — на Банковой понимают, что с Трампом всякая связь потеряна и на него рассчитывать не стоит. Поэтому там ищут поддержку в США у тех, кто всегда готов прийти на помощь в обмен на определенные обязательства. Да и для того, чтобы нейтрализовать Порошенко, надо вытащить фигуру, с которой он находится «в контрах». Саакашвили тут отлично подходит». Политолог также допустил, что возвращение Саакашвили связано с попыткой Зеленского убедить народ в продолжении реформ, а также с желанием президента повлиять на министра МВД. «Саакашвили очень хорошо подходит для того, чтобы «сбалансировать» влияние Авакова, потому что у них давний открытый конфликт с «битьем посуды», угрозами и т. д. Также на Банковой попытаются использовать ауру «Саакашвили-реформатора», который преобразил Грузию». Люди, не знающие грузинского бэкграунда Михо, будут надеяться, что Саакашвили вот-вот сотворит маленькое экономическое чудо. К сожалению, он понимает в экономике не больше, чем баран в апельсинах. А еще его берут для того, чтобы он попытался выступить гарантом новых кредитов Украине от МВФ и Евросоюза. По сути, он призван выполнить функцию, которую в свое время исполняли Яценюк, Яресько и т.д.», — отметил Соскин. Кандидат политических наук Алексей Полтораков, говоря о Саакашвили, призвал не переоценивать его будущую роль в политике. «Роль и значимость таких неоднозначных и внутренне противоречивых фигур, как Саакашвили, в большой украинской политике не стоит преувеличивать. Тем более, что изначально он не был самостоятельным политиком общегосударственного масштаба, — отметил эксперт. — На Украине у него нет реальной истории успеха, как и в Одесской области, которой он около года руководил в статусе губернатора, и «особы, приближенной к президенту». Для серьезных политических акторов Саакашвили — безвредный политический игрок, который будет подыгрывать президенту Зеленскому». Аналитик напомнил, что вся партийно-политическая структура Украины сейчас находится в ситуации цейтнота. А у Саакашвили отсутствует время для новой раскрутки своего проекта «Рух новых сил». Поэтому он способен участвовать только в уже раскрученных проектах. США признали, что проводят опыты в биологических лабораториях на Украине «Реальная роль Саакашвили в нынешней украинской политике будет второстепенной, вспомогательной – этакого носителя имиджа реформатора и сокрушителя Порошенко. В силу сложной внутриполитической ситуации на Украине, Саакашвили может пригодиться и тем политическим силам, которые позиционируют себя как «новые и умеренно оппозиционные», но испытывают явную нехватку известных лиц, — считает Полтораков. — Это, прежде всего, нуждающаяся в раскрутке как полноценная политическая структура, партия «Слуга народа». Именно президентское окружение сейчас может сделать Саакашвили наиболее серьезное и денежное предложение». Аналитик исследовательской группы «ИМКО» Ирина Щиголь заявила в ходе онлайн-конференции, что возвращение Саакашвили на Украину означает потенциальное усиление «антироссийского крыла» в украинской власти. «Саакашвили известен своей патологической русофобией, а также многочисленными антироссийскими авантюрами. Именно поэтому все предыдущие обещания Зеленского — реализовать Минские соглашения, добиться перемирия в Донбассе и приступить к мирному урегулированию — после приглашения Саакашвили в команду оказываются под вопросом», — говорит эксперт. По мнению аналитика, ни для кого не секрет, чьи интересы будет продвигать Саакашвили в правительстве Украины. «Что касается конкретной пользы от присутствия этого политика в украинском кабмине, то серьезной отдачи от него, конечно, ожидать не стоит. То, что при нем были проведены успешные реформы в Грузии — это полностью заслуга Кахи Бендукидзе — российского олигарха, вернувшегося в Грузию в 2004-м. Вряд ли нечто подобное Саакашвили способен сделать с украинской экономикой», — заявила Щиголь. Аналитик напомнила, что в «нулевых» в Грузии был четкий геополитический заказ со стороны Евросоюза и США. Запад планировал превратить Грузию в «витрину» своей политики, этакий «маяк демократии» на постсоветском пространстве. «Такую задачу перед Саакашвили сейчас вряд ли поставят, ведь Украина — куда более сложно устроенное государство со многогранной политической реальностью. К тому же на Украине слишком много политических центров и влиятельных игроков, которые захотят ограничить неуемную активность Саакашвили. Так уже было, когда он оказался в украинской власти во время президентства Порошенко. Так что неминуемые стычки и конфликты с другими украинскими игроками ему обеспечены», — заметила эксперт. Щиголь подчеркнула, что, учитывая крайне негативное отношение РФ к беглому политику, его приглашение в кабмин может означать только то, что Зеленский начал отход от договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с Россией. «Это нужно Зеленскому по нескольким причинам. С одной стороны, сказывается давление радикальных националистов, которые всячески тормозят реализацию Минских соглашений. Есть вероятность и того, что политика Запада на Украине вновь может измениться в сторону усиления конфронтации с Россией. В любом случае — это тревожный сигнал в плане дальнейших перспектив урегулирования. Да, Саакашвили сам по себе никому не интересен и ничего из себя не представляет. Но за ним стоят американские «ястребы», которые его поддерживали и в ходе президентства в Грузии, и после него. Назначение Михо означает, что позиции этих кругов на Украине усилились. А от Саакашвили стоит ожидать новых авантюр и поддержки антироссийских акций», — заключила эксперт. Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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