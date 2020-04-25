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Саакашвили пригласили в Киев как «человека Госдепа»
25 апреля 2020, 00:10 • 17 • Украина
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской обладминистрации Михаил Саакашвили получил от президента Владимира Зеленского предложение стать вице-премьером Украины по реформам. В нормальном государстве такое известие вызвало бы в лучшем случае смех, а в худшем — дикий ужас. Но на Украине, по впечатлениям Федерального агентства новостей, возможное назначение Михо в кабмин восприняли обыденно. В конце концов, за последние годы в Киеве повидали немало клоунов во власти.
Впервые корреспондент ФАН увидел Саакашвили во время одного из «Маршей за будущее» — то ли в 2017-м, то ли в 2018-м. На тот момент Михо уже окончательно рассорился со своим однокурсником по юрфаку Киевского университета Петром Порошенко: во всеуслышание называл его «барыгой, грабящим страну» и организовал целый палаточный «михомайдан» под Радой. С ним были согласны миллионы украинцев, поэтому марши во главе с Саакашвили были многолюдными.
Михо шагал с горящими глазами по киевскому бульвару Шевченко в окружении единомышленников: вместе они держали огромный баннер с надписью «Чемодан, вокзал, Мальдивы!» и портретом Порошенко. По улицам метался порывистый зимний ветер — он почти ежеминутно наотмашь бил демонстрантов в лицо, но Саакашвили, казалось, был абсолютно счастлив. Он был в центре внимания, во главе толпы. К нему постоянно подходили люди, чтобы пожать руку или сделать селфи… Потом, выступая на Михайловской площади, он истово орал в микрофон: мол, «еще немного и вместе мы свергнем диктатора, который мучает и разоряет Украину!» Манифестанты смотрели на него с восторгом. Михо всегда умел вызывать в людях ничем не обоснованную симпатию.
Во второй раз я увидел его на пресс-конференции в штабе партии «Рух новых сил». В тот день Саакашвили выглядел каким-то взъерошенным, встревоженным и жаловался киевской прессе, что «некие силы грозят выдавить его из страны». И надо же — как в воду глядел! Буквально через неделю украинские силовики по приказу Порошенко вытолкали Михо из любимого грузинского ресторана на Грушевского, затолкали в самолет и отправили в Польшу. Ни в первый, ни во второй раз Саакашвили не выглядел полностью вменяемым: его взгляд постоянно блуждал, а в действиях сквозило нечто истерическое. Он был похож на провинциального актера, которому поручили роль не по плечу.
Впрочем, вменяемость — совсем не главное качество для политика на Украине. Гораздо ценнее для Саакашвили здесь то, что он на 100% человек Госдепа, готовый делать в любом месте и в любой момент именно то, что нужно американскому истеблишменту. Украинские политологи любят задаваться вопросами вроде: «В чьих интересах будет действовать Саакашвили: демократов или республиканцев?» Как человеку, следящему за пируэтами Михо с 2003-го, мне хочется похлопать их по плечу и сказать:
Киевские политологи оперативно отреагировали на слухи о назначении Саакашвили в правительство и провели по этому поводу онлайн-конференцию. Так, по мнению эксперта Украинского института политики Евы Антоненко, возможное возвращение Саакашвили в украинскую политику «является не кадровым, а скорее политическим решением».
Кроме того, считает Ева Антоненко, назначение Саакашвили в кабмин может быть попыткой «надавить» на главу МВД Арсена Авакова и ослабить его позиции (ранее между Аваковым и Саакашвили был конфликт). Показательные скандалы Саакашвили может устраивать и в отношении экс-президента Порошенко, говорит она.
Политолог и экономист Олег Соскин выразил уверенность, что «Саакашвили нужен Зеленскому, чтобы убрать с политической арены Порошенко, утихомирить Авакова и оболванить народ обещаниями реформ».
Политолог также допустил, что возвращение Саакашвили связано с попыткой Зеленского убедить народ в продолжении реформ, а также с желанием президента повлиять на министра МВД.
Кандидат политических наук Алексей Полтораков, говоря о Саакашвили, призвал не переоценивать его будущую роль в политике.
Аналитик напомнил, что вся партийно-политическая структура Украины сейчас находится в ситуации цейтнота. А у Саакашвили отсутствует время для новой раскрутки своего проекта «Рух новых сил». Поэтому он способен участвовать только в уже раскрученных проектах.
Аналитик исследовательской группы «ИМКО» Ирина Щиголь заявила в ходе онлайн-конференции, что возвращение Саакашвили на Украину означает потенциальное усиление «антироссийского крыла» в украинской власти.
По мнению аналитика, ни для кого не секрет, чьи интересы будет продвигать Саакашвили в правительстве Украины.
Аналитик напомнила, что в «нулевых» в Грузии был четкий геополитический заказ со стороны Евросоюза и США. Запад планировал превратить Грузию в «витрину» своей политики, этакий «маяк демократии» на постсоветском пространстве.
Щиголь подчеркнула, что, учитывая крайне негативное отношение РФ к беглому политику, его приглашение в кабмин может означать только то, что Зеленский начал отход от договоренностей, которые были достигнуты на переговорах с Россией.
Автор: Василий Таран из Киева специально для ФАН
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