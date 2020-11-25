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Саакашвили предсказал Украине катастрофу. Пушков поймал его на замалчивании 5 фактов

25 ноября 2020, 13:35  •  71 • Политика
Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили предсказал украинской экономике "большую катастрофу". Российский сенатор Алексей Пушков поймал политика на замалчивании пяти важных фактов, касающихся причин грядущего краха.
О том, что Украина неумолимо движется в сторону экономического кризиса, уже не раз говорили и эксперты, и депутаты Верховной рады. Свои "пять копеек" вставил и экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили. В эфире телеканала "Украина 24" он предсказал Незалежной "бюджетный кризис" и "большую катастрофу".
"Украинская экономика сейчас движется к большой катастрофе", - заявил политик, отметив, что уже с начала следующего года в Незалежной возникнут серьёзные проблемы с социальными выплатами - зарплат и пенсий.
По мнению Саакашвили, в этом случае Киев может получить отсрочку, "чуть-чуть денег" и раньше времени не испытать экономический крах, лишь добившись очередного соглашения с Международным валютным фондом (МВФ).
Политик заявляет, что последний раз подобные экономические трудности Украина испытывала в 1990-е, и теперь либо "надо срочно что-то делать", либо "страна пролетает в трубу".
Политик также не удержался от "шпильки" в адрес властей, заявив, что "правительство практически не функционирует, как будто существуя в параллельном мире".
Российский сенатор Алексей Пушков у себя в Twitter отметил, что "Саакашвили трезво оценил положение на Украине, заявив, что её экономика движется к неизбежной катастрофе". Однако замолчал пять важных фактов, указывающих на причины грядущего экономического краха в стране.
Среди них Пушков называет "разрыв торгово-экономических связей с Россией, провал политики евроинтеграции, отсутствие иностранных инвестиций", а также то, что "Украина живёт на подачки, власти бездействуют".

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