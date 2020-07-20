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Саакашвили предсказал распад Украины из-за "феодалов" с частными армиями

20 июля 2020, 12:00  •  89 • Политика
Михаил Саакашвили предсказал распад Украины из-за действий украинских "феодалов", создающих за счёт бюджетных средств свои частные армии.
Украина может прекратить своё существование в текущем виде. Об этом заявил бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили.
Как считает политик, оппоненты партии Владимира Зеленского "Слуга народа" готовят реванш после своего поражения на парламентских выборах в прошлом году.
Осенью 2020 года пройдут местные выборы, а региональные чиновники уже создают себе "частные армии" на разворованные из госбюджета деньги. Так, в Одесской области функционирует так называемая "муниципальная охрана".
"Часть из них готовится к отколу от Украины, не вызывает никакого сомнения. Украину в этой форме мы можем потерять, если чего-то резко не делать. А другая часть готовится одержать реванш в Киеве", - подчеркнул Саакашвили в интервью телеканалу "Украина 24".
Как передаёт телеканал "360", ранее депутат Верховной Рады Вадим Рабинович указал на то, что сохранить Украину удастся только в том случае, если действующая власть уйдёт. Он уверен, что на осенних выборах простые украинцы проголосуют против команды Владимира Зеленского, которая не оправдала возложенных на неё надежд.
"Чем быстрее это произойдёт, тем вероятнее, что мы успеем ещё хоть что-то оставить украинцам и сохранить страну", - отметил парламентарий.

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