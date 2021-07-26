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Саакашвили предложил Украине "зелёную" компенсацию вместо русского газа
26 июля 2021, 10:50 • 56 • Политика
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предложил Украине компенсировать потери после введения в строй "Северного потока - 2" за счёт разработок своих ресурсов, включая "зелёный" водород.
Завершение строительства газопровода "Северный поток - 2" всё ближе, в связи с чем в политических кругах Украины всё чаще звучат панические нотки: мол, Россия лишит Незалежную транзита своего газа в Европу.
Ближайшие несколько лет, напомним (и это подтвердил президент России Владимир Путин), наша страна транзит сохранит на прописанных в договоре условиях.
Тем временем в Киеве уже предлагают различные альтернативы. Так, экс-президент Грузии, глава исполкома Национального совета реформ Михаил Саакашвили предложил Украине начать разработки своих ресурсов.
Для сохранности "геополитического значения" Незалежной Саакашвили в эфире телеканала "Украина 24" предложил Украине компенсировать потери, связанные с введением "Северного потока - 2" в работу, разработкой так называемого зелёного водорода.
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