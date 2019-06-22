Саакашвили предложил сократить состав Рады до 150 депутатов

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил сократить состав Верховной рады до 150 депутатов.

Об этом сообщает «112 Украина».

«Мне кажется, что Верховная рада должна быть сокращена где-то до 150 членов... Однозначно, зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает», — сказал он.

Ранее стало известно, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.