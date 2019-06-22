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Саакашвили предложил сократить состав Рады до 150 депутатов
22 июня 2019, 21:24 • 25 • Украина
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили предложил сократить состав Верховной рады до 150 депутатов.
© Kacper Pempel Reuters
Об этом сообщает «112 Украина».
«Мне кажется, что Верховная рада должна быть сокращена где-то до 150 членов... Однозначно, зачем Украине больше? Большинство этих людей никто не знает», — сказал он.
Ранее стало известно, что электронная петиция к президенту Украины Владимиру Зеленскому о сокращении числа депутатов Верховной рады собрала необходимые 25 тыс. подписей.
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