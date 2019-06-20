Саакашвили повторил трюк Зеленского в фонтане, издав странный звук - видео

В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский сбежал от мариупольцев, искупавшись в фонтане. Украинцы пытались догнать своего лидера и падали, оскальзываясь на мокрых плитах.

Спустя несколько дней экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили набрался решимости и повторил этот трюк. Правда, за ним никто не бежал - скорее, наоборот, политик хотел привлечь к себе внимание.

"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!" - написал он, выкладывая видео на своём канале в YouTube.

В ролике слышно, как Саакашвили издаёт странный звук, готовясь пробежать сквозь струю. Стоит также заметить, что в последний момент он отклонился от траектории и обогнул фонтан слева, поймав лишь небольшое количество брызг. Затем он сделал селфи в мокрой майке.

"Кто следующий?" - иронично спрашивает телеведущий Владимир Соловьёв, публикуя видео "подвига" в своём Инстаграме.