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Саакашвили повторил трюк Зеленского в фонтане, издав странный звук - видео
20 июня 2019, 11:09 • 19 • Политика
Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили повторил трюк Владимира Зеленского и пробежал через фонтан, издав при этом странный звук. "Кто следующий?" - задаётся вопросом Владимир Соловьёв, публикуя видео с политиком в мокрой майке.
В минувшие выходные президент Украины Владимир Зеленский сбежал от мариупольцев, искупавшись в фонтане. Украинцы пытались догнать своего лидера и падали, оскальзываясь на мокрых плитах.
Спустя несколько дней экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили набрался решимости и повторил этот трюк. Правда, за ним никто не бежал - скорее, наоборот, политик хотел привлечь к себе внимание.
"В Мариуполе, конечно, фонтаны хорошие, но в Одессе не хуже!" - написал он, выкладывая видео на своём канале в YouTube.
В ролике слышно, как Саакашвили издаёт странный звук, готовясь пробежать сквозь струю. Стоит также заметить, что в последний момент он отклонился от траектории и обогнул фонтан слева, поймав лишь небольшое количество брызг. Затем он сделал селфи в мокрой майке.
"Кто следующий?" - иронично спрашивает телеведущий Владимир Соловьёв, публикуя видео "подвига" в своём Инстаграме.
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