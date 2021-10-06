Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Пострашнее цен на газ: Политолог обозначила новую "чуму" для Украины
"Со свиным рылом в калашный ряд": Захарова отреагировала на слова презид...
Поворотный момент истории: США больше не могут выстрелить первыми
"Как воду в Крым": Украинский активист назвал потерю транзита Киевом р...
Главная / Политика

Саакашвили поставил условие своей экстрадиции на Украину

06 октября 2021, 01:45  •  114 • Политика
В Раде заявили о согласии Саакашвили на экстрадицию на Украину только в случае снятия обвинений. "Нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключённого", - сказала депутат Елизавета Ясько.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласится на экстрадицию на Украину, только если с него снимут все обвинения. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, навестившая опального политика в грузинской тюрьме.
Саакашвили был арестован в Тбилиси после того, как тайно вернулся в Грузию, где он объявлен в розыск за коррупционные преступления. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави.
В данный момент Михаил Саакашвили не может согласиться на то, что он виновен. Он настроен по-боевому,
- сообщила Елизавета Ясько.
Также она напомнила про "голодовку" Саакашвили, которая длится уже шестой день. Парламентарий призвала сберечь здоровье опального грузинского и украинского политика.
Нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключённого,
- призвала Елизавета Ясько.
Она добавила, что ухудшение состояния начинается на 10-й день голодовки. Впрочем, этот факт не мешал украинцам Надежде Савченко и Олегу Сенцову месяцами "голодать" безо всяких последствий для здоровья.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





114
Источник
Похожие новости
06 октября 2021, 00:00
В Польше призвали объявить войну Белоруссии
06 октября 2021, 01:45
Россия обошла хитрую ловушку США на переговорах: Ответ Москвы поставил Вашингтон в тупик
05 октября 2021, 23:25
Бесконечная история про морковку и ослов: Генсек НАТО сделал намёк Украине и Грузии
05 октября 2021, 23:25
"Отсечём 20-25%": Экс-министр предложил отобрать детские пособия у не нуждающихся
06 октября 2021, 00:00
Сенаторы потребовали выслать из США 300 российских дипломатов
06 октября 2021, 01:45
Глава КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит G20 в Италию - Bloomberg
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
30 сентября 2021, 12:50
Русские бойцы приходят в Мали. Европа забилась в истерике
03 октября 2021, 01:25
Зеленский ограничил срок своего президентства: Определён момент, когда пора уходить
30 сентября 2021, 07:20
Экс-нардеп о скандале с газом из России: "Венгрия отыгралась по полной программе. Нагло и жёстко"
30 сентября 2021, 16:30
Зеленский просил Эрдогана о помощи с Путиным – МИД Украины
30 сентября 2021, 16:30
Слухи подтвердились: Спикера Рады Разумкова лишают должности
02 октября 2021, 23:40
Во время интервью Лукашенко взбесил американского журналиста словами о США - видео
29 сентября 2021, 23:05
Украинский адвокат ударила кулаком польского эксперта в прямом эфире из-за Донбасса - видео
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.