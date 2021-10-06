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Саакашвили поставил условие своей экстрадиции на Украину
06 октября 2021, 01:45 • 114 • Политика
В Раде заявили о согласии Саакашвили на экстрадицию на Украину только в случае снятия обвинений. "Нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключённого", - сказала депутат Елизавета Ясько.
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласится на экстрадицию на Украину, только если с него снимут все обвинения. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, навестившая опального политика в грузинской тюрьме.
Саакашвили был арестован в Тбилиси после того, как тайно вернулся в Грузию, где он объявлен в розыск за коррупционные преступления. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави.
- сообщила Елизавета Ясько.
Также она напомнила про "голодовку" Саакашвили, которая длится уже шестой день. Парламентарий призвала сберечь здоровье опального грузинского и украинского политика.
- призвала Елизавета Ясько.
Она добавила, что ухудшение состояния начинается на 10-й день голодовки. Впрочем, этот факт не мешал украинцам Надежде Савченко и Олегу Сенцову месяцами "голодать" безо всяких последствий для здоровья.
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