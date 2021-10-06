Саакашвили поставил условие своей экстрадиции на Украину

В Раде заявили о согласии Саакашвили на экстрадицию на Украину только в случае снятия обвинений. "Нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключённого", - сказала депутат Елизавета Ясько.

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили согласится на экстрадицию на Украину, только если с него снимут все обвинения. Об этом заявила депутат Верховной рады от фракции "Слуга народа" Елизавета Ясько, навестившая опального политика в грузинской тюрьме.

Саакашвили был арестован в Тбилиси после того, как тайно вернулся в Грузию, где он объявлен в розыск за коррупционные преступления. Сейчас он содержится в тюрьме города Рустави.

В данный момент Михаил Саакашвили не может согласиться на то, что он виновен. Он настроен по-боевому,

- сообщила Елизавета Ясько.

Также она напомнила про "голодовку" Саакашвили, которая длится уже шестой день. Парламентарий призвала сберечь здоровье опального грузинского и украинского политика.

Нужно, чтобы международное сообщество, Украина занимались его освобождением как политического заключённого,

- призвала Елизавета Ясько.

Она добавила, что ухудшение состояния начинается на 10-й день голодовки. Впрочем, этот факт не мешал украинцам Надежде Савченко и Олегу Сенцову месяцами "голодать" безо всяких последствий для здоровья.