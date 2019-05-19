Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Петя празднует, скорбит и дает советы Зеле
Порошенко назначил стипендию Сенцову
Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защит...
СМИ назвали имя возможного временного главы посольства США на Украине
Главная / Политика

Саакашвили посоветовал Зеленскому "не ходить за кулисы" украинской политики

19 мая 2019, 08:54  •  43 • Политика
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что Владимир Зеленский должен сконцентрироваться на борьбе с Петром Порошенко и "не ходить за кулисы" украинской политики.
В эфире украинского телеканала "НАШ" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас Владимир Зеленский должен максимально сосредоточиться на борьбе с Петром Порошенко. По словам Саакашвили, сейчас победа в президентских выборах Зеленского находится в опасности, поскольку Порошенко попытается "непременно взять реванш".
"Зеленскому говорят: "Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим". То, что делал Порошенко, – это нашпиговывал везде своих людей, - объясняет Саакашвили. - Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – все это рассчитано на реванш через несколько месяцев".
Саакашвили считают, что если Зеленского "затащат за кулисы", то его будет ожидать "еще более ужасная судьба, чем Ющенко".
При этом Зеленский также должен забыть о диалоге с России, добавляет Саакашвили. Все дело якобы в том, что Москва "полностью отрицает возможность переговоров".
"Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, - говорит он. - потому что Москва тоже недоговороспособна".
Напомним, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.
Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, став губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Впрочем, три года назад Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



43
Источник
Похожие новости
18 мая 2019, 13:24
Соловьёв подсказал, где взять деньги на пенсии и зарплаты в России: "И на инвестиции ещё останется"
19 мая 2019, 02:24
Не увидел ничего "экстраординарного": Глава МИД Украины встал на защиту дискриминационного закона о языке
19 мая 2019, 02:24
Полуголый Лазарев в день финала "заманивает" голосовать за него на "Евровидении" - фото
18 мая 2019, 16:39
Россия и Совет Европы: Уйти нельзя остаться
18 мая 2019, 23:09
"Коломойский угрожает американцам": Адвокат Трампа требует ареста украинского олигарха
18 мая 2019, 19:54
От борьбы с Россией до вступления в НАТО: Порошенко дал Зеленскому шесть "полезных" советов перед инаугурацией
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 мая 2019, 10:09
"За вас никто сражаться не будет": Обидчик Скабеевой рассказал о грандиозном провале Украины в ПАСЕ
16 мая 2019, 14:09
Олег Царев: Коломойский не чувствует, что Зеленский полностью подконтролен ему
12 мая 2019, 17:24
«Кружат самолеты»: кто взорвал танкеры в Эмиратах
16 мая 2019, 15:39
В МИД Венгрии оценили подписанный Порошенко закон о государственном языке
12 мая 2019, 10:54
«Мы не меняем курс»: Зеленский объявил войну с Россией
12 мая 2019, 19:12
Россия резко вышла из американских активов. Что происходит
15 мая 2019, 00:54
"Это Украина". Немецкий журналист вскрыл неудобный факт о катастрофе MH17
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.