Саакашвили посоветовал Зеленскому "не ходить за кулисы" украинской политики

В эфире украинского телеканала "НАШ" бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что сейчас Владимир Зеленский должен максимально сосредоточиться на борьбе с Петром Порошенко. По словам Саакашвили, сейчас победа в президентских выборах Зеленского находится в опасности, поскольку Порошенко попытается "непременно взять реванш".

"Зеленскому говорят: "Добро пожаловать в клуб, заходи к нам в кулисы, мы тут все решим". То, что делал Порошенко, – это нашпиговывал везде своих людей, - объясняет Саакашвили. - Например, сняли председателя Конституционного суда с за уши притянутым поводом для того, чтобы провести лояльного Порошенко человека – все это рассчитано на реванш через несколько месяцев".

Саакашвили считают, что если Зеленского "затащат за кулисы", то его будет ожидать "еще более ужасная судьба, чем Ющенко".

При этом Зеленский также должен забыть о диалоге с России, добавляет Саакашвили. Все дело якобы в том, что Москва "полностью отрицает возможность переговоров".

"Любые заигрывания и только двусторонние переговоры с Москвой ничего не дадут, - говорит он. - потому что Москва тоже недоговороспособна".

Напомним, что Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, где против него возбудили ряд уголовных дел, а по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки.

Весной 2015-го Саакашвили пришел в украинскую политику, став губернатором Одесской области, перед этим предоставив ему гражданство. Впрочем, три года назад Петр Порошенко уволил Саакашвили, заявив, что он не только не выполнил обещания по развитию региона.