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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины

22 мая 2019, 21:09  •  34 • Украина
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
 
Reuters
 

«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — приводит Интерфакс-Украина выдержки из письма.

Кроме того, Саакашвили вновь заявил, что не стремится получить какие-либо «должности и преференции» на Украине.

Ранее Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.

По его словам, он хочет вернуться в страну, чтобы «консультировать молодёжь».

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