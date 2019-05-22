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Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему гражданство Украины
22 мая 2019, 21:09 • 34 • Украина
Адвокат бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Руслан Чернолуцкий подал в администрацию украинского лидера Владимира Зеленского письмо политика с просьбой вернуть ему гражданство Украины.
Reuters
«Все юристы утверждают, что лишение меня украинского гражданства незаконно, так как по Конституции Украины нельзя лишить гражданства гражданина Украины, а по международному праву нельзя оставлять человека вообще без гражданства», — приводит Интерфакс-Украина выдержки из письма.
Кроме того, Саакашвили вновь заявил, что не стремится получить какие-либо «должности и преференции» на Украине.
Ранее Саакашвили заявил, что собирается вернуться на Украину, потому что по отношению к нему была допущена несправедливость.
По его словам, он хочет вернуться в страну, чтобы «консультировать молодёжь».
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