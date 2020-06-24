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Саакашвили пообещал украинцам голод и безденежье. Дал 100 дней на исправление ситуации

24 июня 2020, 20:00  •  33 • Политика
Бывший президент Грузии, а ныне глава исполкома украинского национального совета реформ Михаил Саакашвили пообещал украинцам голод и безденежье. Не всем, но большему числу жителей. Он дал 100 дней на исправление ситуации и подсказал, что делать.
Саакашвили дал интервью известному своими русофобскими настроениями журналисту Дмитрию Гордону. В беседе политик заявил, что Украина на пороге масштабной экономической катастрофы. Хуже ситуацию даже представить сложно. Он призвал не делать вид, что этой стране ничего не угрожает.
"Угрожает буквально в некоторых случаях значительному числу украинских семей просто голод", - подчеркнул он.
По мнению Саакашвили, исправить ситуацию можно всего за 100 дней. Он подсказал, как это сделать: украинцам нужно тяжело работать, чтобы преодолеть эти непростые времена.
Ранее он уже сеял панику среди граждан, сообщая о растущих "центробежных настроениях", которые могут привести к развалу Украины.

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