Саакашвили пообещал свергнуть власть и избавить Грузию "от сумасшедшего правительсва"

Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Родину и сменит там власть. "Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме", - заявил политик в своем интервью Rustavi 2.

В эфире телеканала Rustavi 2 скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Родину и сменит там власть.

При этом политик выдвинул условия для такого возвращения: "активная часть Грузии и оппозиция" должный обеспечить ему свободное перемещение по стране на 72 часа.

"Это является сценарием смены руководства мирным путем", — добавил Саакашвили.

Экс президент назвал команду Бидзины Иванишвили сумасшедшими.

"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное нейтрализовать этих сумасшедших" —— высказывает своем мнение политик.

Михаил Саакашвили стал президентом в 2004 году в результате "Революции роз". В 2013 году он взялся за политическую борьбу на Украине, где был назначен губернатора Одесской области.

В настоящее время против него на территории Грузии возбуждено несколько уголовных дел, включая организацию заказных убийства. На данный момент Саакашвили является простым обывателем в Нидерландах.