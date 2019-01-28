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Саакашвили пообещал свергнуть власть и избавить Грузию "от сумасшедшего правительсва"
28 января 2019, 06:54 • 82 • В мире
Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Родину и сменит там власть. "Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме", - заявил политик в своем интервью Rustavi 2.
В эфире телеканала Rustavi 2 скандальный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что вернётся на Родину и сменит там власть.
При этом политик выдвинул условия для такого возвращения: "активная часть Грузии и оппозиция" должный обеспечить ему свободное перемещение по стране на 72 часа.
"Это является сценарием смены руководства мирным путем", — добавил Саакашвили.
Экс президент назвал команду Бидзины Иванишвили сумасшедшими.
"Власти Грузии мне напоминают тот момент, когда сумасшедшие заперли врачей в сумасшедшем доме. Сейчас главное нейтрализовать этих сумасшедших" —— высказывает своем мнение политик.
Михаил Саакашвили стал президентом в 2004 году в результате "Революции роз". В 2013 году он взялся за политическую борьбу на Украине, где был назначен губернатора Одесской области.
В настоящее время против него на территории Грузии возбуждено несколько уголовных дел, включая организацию заказных убийства. На данный момент Саакашвили является простым обывателем в Нидерландах.
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