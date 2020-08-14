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Саакашвили пообещал белорусам: «Скоро будете посылать России гумпомощь»

14 августа 2020, 17:35  •  73 • Украина

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который участвовал в подготовке и организации двух цветных украинских революций, послал свой пламенный привет белорусским митингующим. Лидер «революции роз» обнадёжил активистов, выступающих против Лукашенко, и посулил им «имперское будущее» и приоритет над РФ.

«Ровно через год Беларусь будет посылать гуманитарную помощь в Россию. Запомните этот твит», - написал любитель галстуков на своей странице в соцсетях. Саакашвили намекает, что после свержения Лукашенко Беларусь будет процветать и богатеть, в то время, как «страна-бензоколонка» - загибаться. Впроечем, нечто похожее бывший глава Грузии обещал и украинцам, которые хотели в Европу в 2013-м.

«Это для тех белорусов, кто хочет майдан как в Украине, но не хочет таких последствий как в Украине. Сегодня вы производите самые крупные самосвалы в мире, а уже завтра будете гордиться, что когда-то производили самые крупные самосвалы в мире, но покупать будете американские самосвалы, потому что БелАЗ будет порезан на металлолом. Потому что после победы майдана приходит он — условный интервент Саакашвили. И никто вас больше спрашивать не будет, что вы хотите, а что не хотите. Это как законы физики, которые действуют независимо то того, что вы хотите и знаете ли вы их», - прокомментировал послание грузинского революционера украинский блогер Александр Скубченко.

Напомним также, что именно Саакашвили привез на украинский майдан грузинских снайперов, которые и настреляли «Небесную сотню», пустив кровь «мирному майдану» и превратив протесты в госпереворот. Сам экс-лидер Грузии тоже воспользовался плодами майдана: он стал губернатором Одесской области, а его земляки заняли ключевые посты в Минздраве, МВД и Минюсте, потеснив украинцев.

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