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Саакашвили подскажет украинцам, кого выбрать новым президентом
05 декабря 2018, 21:24 • 94 • Политика
Михаил Саакашвили будет на украинском телеканале вести программу, посвященную выборам президента. «Он - президент, но он не баллотируется», - гласит рекламный слоган.
Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили станет ведущим телешоу на украинском канале ZIK. Он будет вести передачу под названием «Джокеры. Путь в президенты». Об этом говорится в анонсе телеканала.
Отмечается, что опальный политик не понаслышке знает о том, «какие черты нужны президенту», а также что представляют собой украинские политики и на что они способны. Таким образом, Саакашвили сможет «помочь» гражданам Украины определиться с кандидатом на выборах президента страны.
К сожалению, канал не уточнил, каким образом будут происходить записи эфиров передачи. Дело в том, что в настоящий момент Саакашвили не имеет гражданства ни одной страны и находится в Нидерландах.
Напомним, что в Грузии Саакашвили объявлен в розыск за коррупционные преступления. На Украине он также вне закона, так как попал в немилость президента Украины Петра Порошенко. Также Саакашвили лишен гражданства обеих стран.
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